Oruç Baba Türbesi, ramazanın ilk günü ziyaret edilemeyecek

Her yıl ramazan ayının ilk günü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Fatih'teki Oruç Baba Türbesi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretlere kapatıldı. Fatih Belediyesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yıl ramazan ayının ilk günü binlerce misafiri ağırlayan Oruç Baba Türbesi, corona virüs tedbirleri kapsamında Fatih İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır." denildi.

Belediye yetkilileri, özellikle ramazan ayının ilk günü Oruç Baba Türbesi'ne çok büyük ilgi olduğunu belirterek, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen tedbir amaçlı olarak bu kararın alındığını açıkladı.

Ziyaretler salgın sonuna kadar kısıtlanacak

Yetkililer, bu kapsamda ayrıca iftara yakın saatlerde hem emniyet hem de zabıtanın bölgedeki tedbirlerini artıracağını bildirdi.

Oruç Baba Türbesi'ne ziyaretlerin, salgın sonuna kadar kısıtlanacağı öğrenildi.

AA





İlgili Haberler Türkiye günlük corona virüs tablosu açıklandı: Can kaybı 2259 oldu



