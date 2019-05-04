İçinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran ramazan ayının başlamasını heyecanla bekleyen Müslümanlar, hazırlıklarını tamamladı. İlk sahur için ramazan davulcuları karşılanacak ve ilk iftar için sofralarda aileler ezanın okunmasını bekleyecek. İftarla beraber ramazan ayının sembollerinden biri haline gelen ve bir Osmanlı geleneği olan “Hoş geldin ya şehri ramazan” yazılı mahyalar da bu ramazanda camileri süsleyecek. Peki, Oruç hangi gün başlıyor? Sahura ne zaman kalkılacak? Oruç kaçta açılacak? İşte ramazan, sahur ve oruç ile ilgili detaylar…

On bir ayın sultanı ramazan 5 Mayıs Pazar günü kılınacak ilk teravih namazıyla başlıyor. Ramazanın ilk orucu, 5 Mayıs Pazar gününü, 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece kalkılacak olan sahur ile başlayacak. İlk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de yapılacak.

Ramazan ayının ilk sahuru, en erken Ardahan'da 03.13'de en geçi ise Muğla’da 04.28'de imsak vaktinin girmesiyle, ilk iftar ise en erken Hakkari'de 19.06’da, en geç Edirne'de 20.23’da akşam ezanının okunmasıyla yapılacak.

Başkent Ankaralılar 03.58 ile 19.54, İstanbullular ise 04.09 ile 20.12 saatleri arasını oruçlu geçirecek.

Sahur saatleri, Ramazan ayının sonlarına doğru geriye doğru gelecek. İftar vakitleri ise ileriye doğru gidecek. İstanbul'da ilk iftar 20.12'de, 3 Haziran tarihli son iftar ise 20.38'de yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı ramazan ayı teması "Ramazan ve İnfak" olarak belirlendi.

İnfak bir insanın sevdiği ve hoşlandığı bir varlığını, Allah’ın rızasını kazanmak için ihtiyaç sahiplerine ulaştırması anlamına geliyor. Zekat ve fıtır sadakası zaten genel anlamda infakın bir parçasıdır. Ancak infak bunların çok daha üstünde. Çünkü onlar belirli şartlarda, belirli oranlarda veriliyor ama infakın bir sınırı yok. Elinizde olan ekmeğin yarısını vermenizle başlar, çok büyük meblağlara kadar bu infak devam eder.



