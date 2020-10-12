Türkiye Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak

Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak

Türkiye

Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

12 Ekim 2020, Pazartesi 00:33 Son Güncelleme:
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İlana göre, geminin görevi 12 Ekim'den 22 Ekim'e kadar sürecek. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

AA


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