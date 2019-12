Oruç tipi aralıklı beslenme ömrü uzatıyor mu?

ABD'de John Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, oruç tipi aralıklı beslenmeye dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bazı uzmanların şiddetle karşı çıktığı, bazılarınınsa sağlıklı bir ömrün anahtarı olduğu konusunda ısrarcı olduğu oruç tipi aralıklı beslenmenin ömrü uzattığı kanıtlandı. Buna göre, pek çok beslenme tipine göre alışmanın daha zor olabileceği günde 16-18 saate kadar aç kalma konseptinin, tansiyonu düşürdüğü, sağlıklı kilo kaybının önünü açtığı, bunun da ömrü uzattığı savunuluyor. Ancak bu beslenme tipinden tam verim alınabilmesi için fiziksel egzersizler de elzem… Fiziksel olarak aktif kalmak; obezite kanser, diyabet ve kalp-damar hastalıklarında kilit rol oynuyor.

Peki ama nasıl?

Araştırmanın yürütücüsü John Hopkins Üniversitesi’nden nörobiyolog Mark Mattson, günde 6-8 saat beslenmeye devam etme, 16-18 saat arası ise aç kalmayı önerirken, diğer seçeneğin ise beş gün aç kalarak günde sadece 500 kalori alma ve iki gün normal yeme şeklinde olduğunu belirtiyor. ABD’de nüfusun büyük çoğunluğunun gün boyu tok kalmayı sağladığı ‘düşünülen’, günde ‘3 öğün yeme’ şeklinde beslendiği belirtiliyor. Hatta 3 öğün beslenmeye, çok sayıda ‘atıştırma’ da ekleniyor. Bu, günde ortalama 2500 kalori demek. Araştırmada ilham alınan Japonya’nın Okinawa Adası’nda ise halk günü ortalama 1900 kaloriyle geçiriyor. Burada, üçte ikisinin 97 yaşında olduğu halk, kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan hayatını sürdürebiliyor. Adada, 92 yaşındayken normal yaşam fonksiyonlarını kaybetmeyenlerin oranı yüzde 82. Araştırma, çoğu beslenme trendine göre nispeten yeni.

Fareler ve belirli bir kilonun üzerindeki yetişkinlerle yapılan araştırmayla ilgili en büyük şüphe, sağlıktaki iyileşmenin kilo kaybına bağlı olarak gelişip gelişmediği. Ancak kesin olan bir şey var, bu alternatif beslenme şeklinin hücre sağlığını büyük oranda iyileştirdiği... The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, oruç tipi beslenme şeklinin hücre metobolizmasını geliştirdiği fikrini destekliyor. Bu süreçte hücreler yağı enerjiye çeviriyor. Aralıklı aç kalmanın insülin direncini güçlendirdiği belirtiliyor. Bu direnç, kan şekeri seviyesini dengede tutuyor. 2018'de yapılan bir araştırmaya göre tip 2 diyabeti olan üç hastanın bu yolla kilo verdikten sonra insülin almasına gerek kalmadı.

Uzun vadede etkileri neler?

Araştırmanın en büyük handikapı, diğer beslenme şekillerine göre nispeten ‘yeni’ ve zor olması nedeniyle uzun vadedeki etkilerinin bilinmemesi. 2017'deki bir çalışmaya katılanların yüzde 40'ı deney sırasında diyetlerini kesti