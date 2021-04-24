Oruç tutarken göz damlası kullanılır mı?

Göz doktorunun muayene sonrası göz damlası ihtiyacını belirleyeceğini dile getiren Göz Doktoru Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, “Gözde alerji, konjonktivit, kirpik dibi iltihabı gibi hastalarda göz damlası ihtiyacı günde en fazla iki-üç kez olduğundan hastalar damlalarını iftar ve sahur arasında kullanabilirler. Fakat ağır enfeksiyonlarda göz hekiminin belirlediği saatlere uyulmalı” dedi. Ağır göz enfeksiyonu varlığında daha sık olarak damla ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Böyle hallerde hastalar gün içinde gerekli sıklıkta ilaçlarını damlatarak oruç tutmaya davam edebilirler.”dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hastaların en çok sorduğu sorulardan birinin göz damlası kullanımı olduğunu söyleyen Göz Doktoru Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, Ramazan ayında oruç tutarken göz damlası kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Özellikle göz tansiyonu (glokom) olan kişilerin tedavilerini aksatmamalarını belirten Tanrıverdi, “Glokom ilaçlarının neredeyse hepsi günde en fazla iki kez bir damla olarak reçete edilir. Bu nedenle glokom hastalığı olan hastalarımız iftar ve sahurda ilaçlarını kullanmaya devam edebilir ve güvenle oruçlarını tutabilirler.” ifadelerini kullandı.

KURUGÖZ HASTALARI RAMAZANDA GÖZLERİNİ AŞIRI YORMAMALI

Oruçla birlikte vücutta artan sıvı ihtiyacına bağlı olarak kurugöz semptomlarında artış olabileceğini belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti;

“Kuru göz hastalığı olan hastalar günde iki-üç kez ilaç kullanımı ile sorunlarını çözebilir. Yine iftar ve sahur arasında damlalarını kullanmaya devam edebilirler. Bilgisayar, telefon, tablet, klima ve uzun süre araç kullanımı gibi göz kuruluğunu artıran aktiviteleri azaltmak da fayda sağlıyor. Kuru göz hastaları gözlerini özellikle oruç döneminde aşırı yormamalı. Ancak mesleği gereği bu tarz işlerde çalışan veya kuru göz hastalığı ağır seyreden hastalar elbette ihtiyaç duydukları takdirde gün içinde de ilaçlarını kullanmaya devam ederek oruçlarını tutabilirler.

Göz ameliyatı olan hastaların göz damlalarını aksatmaması gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, sözlerine şöyle devam etti;

“Bu hastalar başka bir sistemik engelleri yoksa elbette oruç tutabilirler. Ancak ilaçlarını göz hekiminin önerdiği sıklıkta kullanmaları çok önemlidir. Aksi taktirde ameliyat sonrasında istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.”

































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