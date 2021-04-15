Oruç tutmanın cilde faydası var

Çevresel faktörler ve güneş ışığı kadar, yediklerimizin de cildimizin görünümünde etkisi var. Oruç tutmak, günlük beslenme düzenimizin değişmesini sağlıyor. Uzmanlar, beslenme düzenindeki değişikliklerin akne, cilt kanseri ve hatta cildin yaşlanmasını önleyebileceğini öne sürüyor. Oruç tutmak, kalori alımını azaltıyor ve adeta detoks etkisi yaratarak vücudu temizliyor.

Kalori alımlarındaki bu düşüş, vücuttaki kolesterol ve trigliserit düzeylerinde düşüşe yol açıyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, oruç tutmanın enflamatuar hastalıkları olan hastalarda (atopik dermatit gibi) iyileşme gösterdiğini ortaya çıkardı.

CİLT KANSERİ RİSKİNİ DE AZALTABİLİR

Oruç tutmanın cilde etkileri hakkında yapılan diğer araştırmalarda ise, orucun cilt ve diğer kanser türlerine yakalanma riskini azalttığını ortaya çıkardı. Oruç tutmak kanser hücrelerinin azalmasına yardımcı olabilir. Şimdilik fareler üzerinde yapılan kanser çalışması hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği öne sürülse de, araştırmanın sonuçları gözden kaçırılmayacak kadar dikkat çekici.







