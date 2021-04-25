Ramazan ayının yaz dönemine gelişiyle açlık süreleri uzuyor, yüksek sıcaklıklar vücudumuzu orucun etkilerine daha açık hale getiriyor. Sporu da bu sürece eklediğimiz zaman herhangi bir sorunla karşılaşmamak için dikkat etmemiz gereken noktalar artıyor.

Ramazan’da spor aktivitelerine devam etmek isteyen ya da Ramazan’da kilo alma endişesiyle spora yönelenlere önerilerde bulunan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Elçin Aykutoğlu, oruçlu kişilere öncelikle spor esnasında hissedilen fiziksel ve ruhsal yorgunluğun nedenlerinin bulunmasını önerdi.

Enerji depolarının orucun ilerleyen saatlerinde zayıfladığını ve sıcak havalarda yapılan aktiviteler sonucu aşırı terleme ile vücut sıvı dengesinin bozulmasının spor açısından en önemli sorunlardan biri olduğunu söyleyen Dr. Aykutoğlu, buna değişen yemek ve uyku düzeninin de eklendiğini dile getirdi.

Ek sağlık sorunları olmayan bireyler için Ramazan süresince yapılan sporun bir sakınca yaratmadığını söyleyen Dr. Aykutoğlu bu dönemde hangi spor dalıyla uğraşılırsa uğraşılsın ciddi mineral ve su kayıpları yaşanacağını bildirdi. Oruç tutulan dönemle oruç tutulmayan dönem arasındaki en önemli farkın, oruçlu olunan dönemde yaşanan kayıpların hemen yerine konamaması olduğunu dile getiren Dr. Aykutoğlu, bunun vücudu güçsüz bırakabileceğine değindi ve oruç tutanların spor için günün serin saatlerini tercih etmelerini önerdi.

İftar sonrası en ideali yürüyüş

Ramazan süresince sağlıklı kalmak adını yapılacak aktiviteleri seçerken bir o kadar da dikkatli olmak gerekiyor. Bu dönemde tercih edilebilecek az risk taşıyan aktivitelerin iftar öncesi ya da iftardan 1-2 saat sonra yapılacak yürüyüşler olduğunu söyleyen Dr. Aykutoğlu, bu arada su içilebileceği için olumsuzlukların daha az hissedileceğini bildirdi.

İftarda fazla yağlı ve zor sindirelecek besinler tercih edilmemesini ve yemeğin üstünden 1-2 saat geçmeden harekete geçilmemesini öneren Dr. Aykutoğlu, iftar öğünün ara öğün ile bölünmesinin sindirim sistemi için daha faydalı olacağını söyledi.

Ramazan yeni bir spora başlamak için uygun mu?

Bireyin Ramazan ayı süresince daha önce hiç yapmamış olduğu bir spora başlamasının sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Dr. Elçin Aykutoğlu, egzersizin hücresel anlamda bir stres olduğuna dikkat çekti. Bu strese hiç maruz kalmamış kişilerin başlangıç döneminin sıkıntılı olabileceğini ve bu dönemde bir de oruç tutarak ikinci bir hücresel stresin yükü daha da artıracağını sözlerine ekleyen Dr. Aykutoğlu “Yeni bir spora başlamak isteyenler hekimleri ile bu konuyu tartışmalıdır” dedi. Böyle bir imkânları yok ise bu aktiviteleri Ramazan ayı sonrasına ertelemelerini tavsiye eden Dr. Aykutoğlu, ancak düşük şiddete yapılacak bir egzersiz ve yürüyüşün kendilerini iyi hissettikleri sürece yapılmasında bir sakınca olmayacağını belirtti.