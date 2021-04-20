Ramazan aynı sağlıklı geçirmek ve formunuzu korumak istiyorsanız "Oruçluyken yürüyüş yapmak zayıflatır mı? Ramazan'da zayıflamak için yürüş yapmak metabolizmayı hızlandırır mı" haberimize bir göz atın.

Oruçluyken yürüyüş yapmak zayıflatır mı? Ramazan'da zayıflamak için yürüş yapmak metabolizmayı hızlandırır mı?

İnsan omurgası dik olup koşabilen tek canlı türüdür. Bu durum da, aktif bir varlık olduğunun kanıtıdır. Yürümek ise bizim vücudumuzu formda tutabileceğimiz ve her zaman uygulayabileceğim en basit egzersizdir.

Yürüyüş ile,

Vücut kan dolaşımı hızlanır

Koordinasyon gelişir

Vücut yağ yakımı sürecine başlar

Kaloriler, her attığınız adım ile harcanmaya başlar

Dolayısıyla iftar sofralarından (1- 1.5 saat) sonra yapacağınız yürüyüşler Ramazan ayı boyunca sizin sağlıklı ve formda kalmanızı sağlayacaktır.

Yürüyüş süresi nasıl ayarlanmalı?

Yürüyüş sürenizi ayarlarken, kafanızda öncesinden planladığınız bir zamanın olması size birçok avantaj sağlar. Örneğin 30 dakika ile başlamaya karar verdiğinizde, bu sürenin size uzun ya da kısa olduğunu yürüyüş süreniz içerisinde anlayacaksınız ve buna göre bir planlama yapmanız daha kolay olacak. Planlamınızın mantığını, her hafta belirli bir günde yürüyüş sürenizi 5-10 dakika daha uzatarak oluşturabilirsiniz. Elbette bu süre sabit de olabilir ve tüm Ramazan ayı boyunca 30 dakikalık ya da benzeri bir süreyi kendinize hedef seçebilirsiniz. Bir de şu tarz bir uygulama yapabilirsiniz. Her hafta 5-10 dakika yürüyüş mesafenizi arttırarak hem performansınızı yükseltir hem de harcadığınız enerji miktarını arttırabilirsiniz. Bu durumda 1 ay sonrasında 15-30 dakikalık fazla bir süreyi yürüyüşünüze eklemiş olursunuz.

Yürüyüş temposu nasıl olmalı?

Yürüyüşte bir tempo tutturmak gerekli midir diye düşünebilirsiniz. Bu kişiden kişiye değişen bir durumdur. Bazı kişiler değişken tempo ile yürürken, bazıları aynı tempo ile yavaş ya da hızlı bir şekilde yürüyebilirler. Bir de tempolu (power walk) denilen bir sistem vardır. Bu da saniyede 2 adım mantığı ile ne çok yüksek ne de çok düşük bir tempo anlamına gelir, %70 performans ile yürüyüşe denktir. Burada zaman olarak bunu ölçmek zorlayıcı olabilir ancak şu tarz bir yöntem işinizi kolaylaştırabilir. Sevdiğiniz tempolu bir müziğin size yardımcı olması bu durumda etkilidir. Aynı tempoda devam eden birçok müzik arka arkaya çalarken sizin de temponuzun müziğin temposuna uyması durumunda istediğiniz sistematik performansı yakalayabilirsiniz.

Her gün yürüyüş yapılmalı mı?

Elbette her gün yürümek zorunda değilsiniz. Yürümek için bazı zamanlar motivasyonunuz düşük olabilir, yorgun olabilirsiniz ya da canınız istemeyebilir. Bu ve benzeri durumlarda sistemi bir matematiğe oturtmak ve buna uymaya çalışmak zorlayıcı olabilir. Bu durumda, yürüyüşünüz için sizi zorlamayacak, azami oranda bir süre ve gün sayısı belirleyip (Örneğin, 3 gün 30 dakika, pazartesi, çarşamba, cuma) bu programın sizi tatmin etmediğine inandığınızda ve daha fazlasını yapacağınızı düşündüğünüz zaman gün ve sürelerde yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Aynı gün sayısında kalarak sadece süreyi uzatabileceğiniz gibi aynı süreyi uygulayıp gün sayısını da arttırabilirsiniz.

Ramazan ayından sağlıklı ve bol kalorili yakan yürüyüşler sizi bekliyor, bu fırsatı kaçırmayın.

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