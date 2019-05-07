Ramazan ayının sıcak havalarda yaşanıyor olmasının, sağlıklı bir oruç için daha özenli davranmayı gerektirdiğine dikkat çeken Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakkı Sunay, oruç tutanlara ağız ve diş sağlığı konusunda tavsiyelerde bulundu. Prof.Dr. Sunay, ağız ve diş sağlığının da oruçluyken en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında olduğunu söyledi.

'ORUCU SUYLA AÇIN'

Ramazanda oruç nedeniyle ağız ortamının uzun bir süre kuru kalması ve tükürük miktarının azalmasıyla ağızdaki asidik ortamın arttığına dikkat çeken Sunay, hem sağlık hem de sosyal yönden olumsuz etkilere yol açan ağız kokusunu önleme ve diş sağlığına dair yapılacakları anlattı.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZMUYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalama ve diş fırçalamanın orucu bozmayacağı açıklamasını hatırlatan Sunay, ağızdaki yüksek asidik ortamın diş minelerinde aşınma gibi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, "Bu nedenle dişler iyi fırçalanmalı. Ramazanda gün içinde diş fırçalamakta bir sakınca yok. Fırçaladığınız suyu yutmadan, dişlerinizi fırçalayıp iyice tükürerek ağız ortamını hem ferah tutmak hem de bu asidik ortamdan korumak mümkündür" diye konuştu.

'ORUCU ASİTLİ İÇECEKLERLE AÇMAYIN'

Prof.Dr. Sunay, "Gün boyunca herhangi bir faaliyet göstermeyen ağız ortamında asidik seviye yükselmişken bir de üzerine iftarda asitli ve gazlı içeceklerin tüketilmesi dişlerimize ciddi zararlar verir. Oruç açılırken asitli ve gazlı içeceklerden kaçınılması gerekir. Önce oruç açıp su ihtiyacımızı giderdikten sonra ağzımızı normal suyla çalkalamalı ve su içtikten sonra besinleri tüketmeye başlamalıyız" tavsiyelerinde bulundu.

'EN AZ 2 DAKİKA DİŞ FIRÇALAYIN'

Prof.Dr. Hakkı Sunay oruçta ağız ve diş sağlığı için uyarılarını şöyle sıraladı:

"İftarda ve sahurda asitli ve gazlı içecekler tüketmekten kaçının. İftar ve sahur arasında diş fırçalama süresini normalden biraz daha uzatın, en az 2-3 dakika civarında olmalı. Kesinlikle sert fırçalar kullanılmamalı orta sert fırçalar ve aşındırıcı madde içermeyen diş macunları kullanılmalı. İftar ve sahur arasında su tüketimi olabildiğince artırılmalı."

DHA



