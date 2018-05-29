Egzersiz & Diyet Oruçluyken ağzınızın kokmasını engelleyecek bitkisel karışım

Oruçluyken ağzınızın kokmasını engelleyecek bitkisel karışım

Egzersiz & Diyet

Oruçluyken ağzınızın kokmasını engelleyecek bitkisel karışım

Oruç tutarken yaşanan sıkıntılardan birisi olan ağız kokusu hepimizi rahatsız eden bir sorun. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifini verdiği bu karışımla Ramazan'da ağız kokusu sorununun üstesinden kolayca geleceksiniz.

29 Mayıs 2018, Salı 16:18 Son Güncelleme:
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Ağız kokusu, yalnızca diş çürüklerinden meydana gelmiyor. En büyük sebeplerinden biri diş eti iltihabı. Ayrıca protezler de ağız kokusu yapabilir. Diğer taraftan bronşlar ve mideyle ilgili kokular da meydana gelebilir. Yediğimiz gıdalar ve midenin boş olması, koku olasılığını artırır. Ramazan ayında uzun saatler boyunca boş kalan mide yaşanan ağzı kokusu probleminin başlıca sebebidir. Geniz eti akıntıları da koku yapabilir. Ağız bakımı özellikle sahurda yeterince iyi yapılmadığında koku daha da artabilir. 

AĞIZ KOKUSU KÜRÜ

Malzemeler 

- Bir tatlı kaşığı adaçayı

- Bir su bardağı klorsuz su


HAZIRLANIŞI:

- Suyu kaynatın

- Adaçayını kaynamış su içerisine atarak 15 dakika boyunca demlemeye bırakın.

NASIL KULLANILIR?

Ağız kokusu kürünü hazırladıktan sonra karışım bir günde oruçluyken sahurdan sonra bir kere gargara yaparak kullanabilirsiniz. Normal zamanlarda ise bir ay süre ile her akşam ve öğlen yemeğinde bir çay bardağı adaçayı içmelisiniz. Hazırlamış olduğunuz ağız kokusu kürü 48 saat boyunca bozulmadan saklanabilir.


agizkokusu.mp4



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