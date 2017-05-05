Oruçluyken diş fırçalanır mı?
İftar ve sahurdan sonra kişisel bakımlarını genellikle sabah saatlerine bırakan vatandaşlar 'Diş fırçalamak orucu bozar mı?' diye merak ediyor. Peki oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte cevabı
'Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?'
sorusuna Diyanet tarafından resmi açıklama geldi:
'İMSAKTAN ÖNCE VE İFTARDAN SONRA FIRÇALAYIN'
"Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte diş macununun veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur ve kazası gerekir. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur."