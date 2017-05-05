Oruçluyken diş fırçalanır mı? İftar ve sahurdan sonra kişisel bakımlarını genellikle sabah saatlerine bırakan vatandaşlar 'Diş fırçalamak orucu bozar mı?' diye merak ediyor. Peki oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte cevabı



