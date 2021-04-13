Ramazan ayında oruçluyken neler yapılır, neler yapılmaz yoğun olarak araştırılıyor. Her yıl Ramazanda birçok konu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bunlardan biri de oruçluyken gusül abdesti - boy abdesti almak. İşte, detaylar...

GUSÜL ABDESTİ - BOY ABDESTİ NEDİR VE NASIL ALINIR?

Diğer adı gusül abdestidir, manen ve maddi bir şekilde temizlenme ibadetidir. Gusül alınması gereken özel durumlar vardır ve gusül alınmadığı takdirde yapılan ibadetler geçersiz sayılır. Bu nedenle oldukça önemlidir. Kişi buna dikkat etmelidir. Peki gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti almak isteyen kişi besmele çekerek sol ayağı ile abdest alacağı yere adım atar.

‘Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya’ şeklinde niyet eder.

Eller bileklere kadar yıkanır ve ardından edep yerleri sol elle temizlenir.

Sağ avuçla ağıza su verilir ve ağız çalkalanır. Boğazlarınızı da çalkalamayı unutmayın. Bu işlemi üç kez tekrarlayın.

Sağ avuçla burna su verilir ve sol elle burun çekilir. Bu işlem 3 kez tekrarlanır.

Abdest alındıktan sonra önce başa daha sonra sağ sonra da sol omuza su dökülür. Bu işlem de üç kez tekrarlanır. Vücutta tek bir iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmalıdır. Kulaklara, kulak deliklerine özellikle dikkat edilmelidir.

ORUÇLU İKEN GUSÜL ABDESTİ - BOY ABDESTİ ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç için sahura kalktınız ve sahurunuzu yaptınız fakat boy abdesti almanız gerekiyor. Uyudunuz ve uyumadan önce orucunuz için niyet ettiniz sabah kalktığınızda boy abdestinizi alabilirsiniz. Alırken bir miktar dikkat etmeniz önemlidir. Ağıza su verildiğinde gargara yaparken boğazınıza suyun kaçmamasına özen gösterin. Burnunuzdan suyu çekerken genzinize gitmemesi için dikkatli davranın. Kısacası oruçluyken boy abdesti almanızda bir sorun yoktur.



