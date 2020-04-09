Ramazan ayında oruçluyken neden uyku hali oluşur merak ediyor ya da da oruç tutarken uyku hali nasıl geçiştirilir öğrenmek istiyorsanız "Oruçluyken neden uyku hali oluşur? Oruç tutarken uyku hali nasıl geçiştirilir" haberimize bir göz atın.

Oruçluyken neden uyku hali oluşur? Oruç tutarken uyku hali nasıl geçiştirilir?

Genelde vücuttaki kan şekeri seviyesinin durumuna bağlı olarak özellikle yemeklerden sonra ya da uzun süreli açlık nedeniyle konsantrasyon kaybı ve uykuya meyil artar. Bu nedenle özellikle sahurda, vücudun kan şekeri seviyesinde ani oynamalar yapmayacak tıbbi olarak glisemik indeksi düşük gıdalar tercih edilmelidir. Kepekli un, esmer şeker, kepekli pirinç, kuru fasulye ve diğer baklagiller, meyve, patates, haşlanmış yumurta gibi besinler tüketilebilir. Sahurda yenilen bu besinler uyku isteği ve konsantrasyon bozukluğunu en aza indirmektedir.

Oruç tutanlar gündüz uyumaya özen göstersin

Öğle saatlerinde ya da öğle sonrası bir saatlik uyku, son derece dinlendiricidir ve vücuttaki bütün stresi alır. Uyuduktan sonra geri kalan zamanı daha verimli değerlendirmeyi sağlar. Öğle uykusu uyuyanların uyumayanlara göre kalp krizi geçirme riski yarı yarıya düşmektedir. Çünkü uykuda beden ile birlikte ruhsal dinlenme de vardır. Fizik olarak uykusuzluğa dayanılabilir ama ruhsal olarak dayanmak mümkün değildir. Ruhsal gerilim de vücutta zararlı hormonların salgılanmasına neden olur bu da kalp krizi riskini tetikler.

Hafta içi uyuma şansınız yoksa hafta sonu kaliteli uyku uyumaya özen gösterin.