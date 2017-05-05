  • Haberler
  • Ramazan
  • Oruçluyken saç boyanır mı? İşte Diyanet'in cevabı

Oruçluyken saç boyanır mı? İşte Diyanet'in cevabı

Saç boyamak orucu bozar mı? Oruçluyken saç bakımı yapılır mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cevabı

05 Mayıs 2017, Cuma 16:11 Son Güncelleme:
A A
Oruçluyken saç boyanır mı? İşte Diyanet'in cevabı

Ramazan

ayında

oruç

tutan Müslümanların en çok merak ettiği sorulardan biri de

"Saç boyamak orucu bozar mı?"

oldu.

'SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZMAZ'


"Oruçluyken saç boyanır mı?"

diye merak edenler için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı:



"Oruç bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Saç boyamak ve saç bakımı bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz."




Duş almak orucu bozar mı?




 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.