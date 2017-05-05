Ramazan

ayında

oruç

tutan Müslümanların en çok merak ettiği sorulardan biri de

"Saç boyamak orucu bozar mı?"

oldu.

'SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZMAZ'





"Oruçluyken saç boyanır mı?"

diye merak edenler için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı:









"Oruç bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Saç boyamak ve saç bakımı bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz."













Duş almak orucu bozar mı?











