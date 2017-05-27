Oruçluyken susuzluk çekmemek için öneriler

Ramazan ayında

oruç

tutanların belki de en çok zorlandığı şey su ihtiyacı. Günlerin uzun olması ile birlikte vücudumuz ramazan ayında en çok suyun yokluğunu hissetmektedir. Özellikle sıcak havalara denk gelen ramazan ayı için

susuz

kalmamak için bu önerilere dikkat edin:









İftar vaktinin gelmesi ile birlikte suya yüklenip bir anda çok fazla su tüketmenin, ertesi gün çekilen susuzluk problemini aza indireceğini düşüncesi yanlış bir düşünce olup, uzmanlar iftardan sahura kadar azar azar su içerek vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarının bölüştürülmesinin vücudumuz için daha yararlı olduğunu savunmaktadırlar.









*İftar vaktinde bir anda yoğun miktarda alınan su, tıpkı bir anda yenilen yoğun yemek gibi sindirim problemlerine neden olur.









*Sahurda ne kadar çok yemek yenilirse ertesi gün o kadar az acıkılacağı düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Sahurda çok fazla yemek tükettiğiniz zaman ertesi gün hissedilen su ihtiyacı da o kadar fazla olacaktır. Bu yüzden sahur zamanı hafif gıdalar tüketmeye, kızartmalardan ve tuzlu ağır yiyeceklerden uzak durmaya özen göstermelisiniz.









*Kahve çay tüketiminin çok fazla olması da ekstra bir susuzluğa neden olmaktadır. Çay ve kahveyi çok sevenler ve fazla tüketenler anlık olarak susuzluklarının geçtiklerini düşünseler de, alınan bu sıvılar aynı hatta daha fazla miktarda sıvının vücuttan atılmasına, bu da vücudumuzun tekrar susuz kalmasına neden olacaktır.









*Vücudumuz su ihtiyacını sadece su ile karşılamamaktadır. Meyvelerden ve sebzelerden de belli miktarlarda su almaktayız. Bu yüzden iftar ve sahurda tükettiğiniz yiyeceklerin su ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olacak gıdalar ve sulu yemek olmasına dikkat etmelisiniz.









*Oruçlu kalınan süre zarfında vücudumuzun su sarfiyatına neden olacak ve susuzluk hissetmemizi sağlayacak fiziksel aktivitelerden uzak durmalıyız.









*Hafif kıyafetler giyinip, serin ortamlarda bulunmakta susuzluğu azaltma da yardımcı olacaktır.



