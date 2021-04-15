Yemek Oruçluyken tok tutan hafif lezzet: Sütlü karışım

Oruçluyken tok tutan hafif lezzet: Sütlü karışım

Yemek

Oruçluyken tok tutan hafif lezzet: Sütlü karışım

Sahur yaparken yemeklerde aradığımız en büyük özellikler, hem tok tutması hem de hafif bir yemek olması... Siz de eğer böyle bir arayış içindeyseniz sütlü karışım tarifimize göz atabilirsiniz.

15 Nisan 2021, Perşembe 13:05 Son Güncelleme:
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MALZEMELER: 

l 250 cc süt l 3 yemek kaşığı yulaf 

1 yemek kaşığı chia  

1 adet yerli muz l 4-5 adet çilek  

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 çay kaşığı kakao 

HAZIRLANIŞI:

 Sütü yulafla pişirin. Karışım ılıdıktan sonra içine 1 yemek kaşığı chia tohumu atın. 5 saat bekledikten sonra sahurda içine 1 adet yerli muz, 4 adet çilek, 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 1 çay kaşığı doğal kakao ekleyin. Sahurda tüketin. 

FAYDALARI:

Yulaf, chia, çilekten dolayı lif içeriği yüksek bir öğündür. Ramazan süreci boyunca kabızlığı önler. Kan şekerini dengeler ve tok tutar. Muz ve kakao, potasyum içeriğini artırır. Günde içinde, potasyum, kalsiyum ve çinko daha dinç olmayı sağlar.


 


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