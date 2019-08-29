Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda

Doğu Akdeniz’de görev yapmak üzere İstanbul’dan Mersin’e giden Oruçreis araştırma gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateynlerle hücumbotlar eşlik ediyor

29 Ağustos 2019, Perşembe 20:27 Son Güncelleme:
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Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterecek Oruçreis araştırma gemisinin İstanbul-Mersin yolculuğu, savaş gemileri eşliğinde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan Mersin'e intikali devam eden Oruçreis araştırma gemisine, fırkateynlerle hücumbotlarının refakat ettiği bildirildi.

Bakanlık, Oruçreis'e eşlik eden Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynlerle hücumbotların fotoğrafını da paylaştı.

AA

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