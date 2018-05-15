Milyonlarca Müslüman gece sahura kalkıp niyet edecek. Sabah her zaman olduğu gibi rutin işlerine devam edecek. Fakat niyetli olan vatandaşlar sabah kalktıklarında diş fırçalamanın, sakız çiğnemenin ve küfretmenin orucu bozup bozmayacağını merak ediyorlar.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin i