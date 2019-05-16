Orucun detoks etkisi var mıdır?

Günümüz tıbbına göre, beslenme yetersizliği yapmayacak bir kalori kısıtlaması vücut için en doğru sağlık kazanımlarından biri. Kalori kısıtlamasını uzun süreli açlıkla birleştirdiğimizde bu vücutta otofajiyi destekleyerek vücudun kendini onarmasını ve iyileştirmesini sağlıyor. Bu bağlamda eğer doğru yiyecekleri doğru miktarlarda tüketecek şekilde oruç tutmayı başarırsak hem ibadetimizi yapmış oluruz hem de vücudumuza sıhhat kazandırmış oluruz.

OTAFAJİ NEDİR?

﻿﻿﻿﻿Otofaji kelime anlamı olarak hücrenin kendini yemesidir. Hücreler normalde kendi metabolizmaları sırasında atık maddeler de oluşturuyor. Bu atık maddeler hücrenin kendisine zarar veriyor. Otofajide bu atık maddeler temizleniyor. Hücrenin kendini arındıran ve yenileyen mekanizması oluşuyor. Otofaji sırasında bozulan hücre bulunuyor, bu hücre ayıklanıyor, yararlı kısımlarıyla enerji elde ediliyor ve yeni hücre oluşturuluyor. Bunu ilk kez 2016 yılında Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi buldu ve keşfiyle Nobel Tıp Ödülü aldı. Özellikle kanser, diyabet ve nörolojik hastalıkların önlenmesinde çok önemli olduğu düşünülüyor. Otofajiyi tetikleyen en önemli etken açlık. Vücut aç kaldığında yani oruçta hücre kendi olanaklarını kullanarak üretimini yapmaya çalışıyor. İlk etapta kendi içindeki çöpleri ve bakterileri temizleyerek direncini artırıyor.

ORUÇ TUTARKEN HALSİZLİK YAŞAMAMAK İÇİN

● Şeker oranı yüksek yiyecekleri sahurda yemeyin.

● Sofra şekeri katılmış yiyecekler dışında beyaz unla yapılmış pide, börek, kek, kurabiye ve pirinç sahurda tüketilirse vücudunuz bu besinlerdeki şekeri çok hızlı kullanır. Gün içinde şeker düşmesini daha çok yaşayarak daha sinirli olursunuz.

● Sahurda mutlaka kahvaltı yapın. Zeytin ve tuzlu peynirler konusunda dikkatli olun. Gizli tuzu yüksek olan bu yiyecekler ertesi gün daha çok susamanıza neden olur.

● Lor peyniri, dil peyniri gibi daha az tuzlu peynirleri tercih edin. Zeytini suya koyup sahura kadar tuzunun iyice çıktığından emin olarak sofranıza koyun.

● Yoğurt ve süt iki mucize yiyecektir. İçeriğinde hem karbonhidrat hem protein hem de yağ bulunur. O nedenle kan şekerini dengeler.