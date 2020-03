Çekimlerine önümüzdeki yaz aylarında başlanması planlanan Örümcek Adam'ın üçüncü devam filme dair yeni detaylar medyaya sızdırıldı. Marvel Sinematik Evreni’nde Örümcek Adam'a (Spider-Man) hayat veren Tom Holland, üçüncü filmin çekimlerine temmuz ayında Atlanta’da başlanacağını ve MJ karakterine hayat veren Zendaya’nın da projede olacağını açıklamıştı. Filmle ilgili bir diğer iddia, isminin Spider-Man: Serenity Now olacağıydı. Ancak Marvel'e yakın bir kaynal filmin isminin Spider-Man: Home Run olacağını öne sürdü. Filmin bu isminin, geçmiş iki film Homecoming ve Far From ile de bütünleşeceği düşünülüyor.

İddialar kuvvetleniyor

Öte yandan serinin yeni filminde Kraven ve Scorpion (Akrep) adında iki kötü karakter olacağı iddia ediliyor. İddialarda bulunan kişiye göre Kraven karakteri için Henry Cavill düşünülürken, Scorpion (Akrep) karakteri için ise henüz hedefte bir isim yok. Ancak filmin sıkı takipçileri Better Call Saul kadrosundan Michael Mando’nun, geçen hafta bir akrep imojisiyle beraber gizemli bir fotoğraf paylaştığını, bunun bir işaret olabileceğini savunuyor. İddiaya göre filmde yer alacak iki oyuncu, Stranger Things’in Steve Harrington’u Joe Keery ve Jane Lynch.