Onur Binay/posta.com.tr

Disney-Pixar animasyonu Onward’ın tanıtımı için E! News’e konuşan Tom Holland, Instagram’a mola verdiğini açıkladı. Oyuncu bundan sonra kendisine odaklanacağını belirtti.

Holland, “Sadece ondan uzaklaşıp bir mola vermek zorunda kaldım. Hayatımı ele geçiriyordu ve beni takıntılı yapıyordu. ‘Kaç tane beğeni aldım?, 'İnsanlar fotoğrafım hakkında ne söyledi?, Kimler benim hakkımda konuşuyor? gibi sorular gerçek hayatın önüne geçiyor” dedi.

Holland, geçtiğimiz ekim ayında da Instagram’a dört haftalık bir ara vermişti. Son paylaşımını 7 Şubat’ta yapan yıldız oyuncu, “Hayatımı ele geçiriyor” dediği popüler sosyal medya platformuna bir kez daha veda etti.

Holland, “Bence sosyal medyayı hayatta yüzleşmek istemediğimiz şeylerden uzaklaşmak için dikkat dağıtıcı bir şey olarak kullanıyoruz. Kaçtığımız şeylerle yüzleştiğimizde, sorunlarımızı aşacağımızı ve daha da mutlu olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Chris Pratt ve Holland'ı bir araya getiren Disney-Pixar animasyonu Onward ise 6 Mart’ta vizyona girecek.