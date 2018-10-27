“Örümcek Ağı Estetiği bir cilt germe, yenileme tekniğidir ve ayrıca tedavi edici özelliklere sahip etkili bir uygulamadır” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, tekniğin cilt olan her yere uygulanabildiğini, PDO iplerin cilt altına tıpkı örümcek ağı gibi örülmesi suretiyle yapıldığını söyledi. Özellikle yüzün yaşlanmanın ilk belirtilerini anında gösteren bir ayna gibi olduğunu belirten Cihantimur, “Genetik faktörler, beslenme, sigara ve alkol kullanımına bağlı olarak, değişen yaşlarda ilk çizgiler belirmeye başlar. Cilt altında kolajen üretiminin eksikliğine bağlı gelişen yaşlanma sürecinin önüne Örümcek Ağı Estetiği ile geçebiliyoruz” dedi.

HER YAŞA UYGULANABİLİR

Örümcek Ağı Estetiği’nin her yaşa uygulanabileceğini söyleyen Bülent Cihantimur, “Örümcek Ağı Estetiği’nin aslında belirlenmiş bir yaş aralığı yok, önleyici bir tedavi olarak her yaşa kullanılabilir. Çizgiler oluşmadan yapılan uygulamayla, ilk çizgilerin belireceği yaşı, ileri atabilirsiniz. Bu uygulama ifadeyi değiştirmediği için son derece güzel bir avantaj sağlar, herkes değişimi fark eder ama ne olduğunu anlayamaz, cildin kalitesi artar” dedi.

İLK ÇİZGİLERE MÜDAHALE EDİN

Genç hastaların rahatlıkla ve güvenle tekniğin avantajlarından faydalanabileceğini ifade eden Cihantimur, “İlk çizgileriniz çıktı, yüzünüzde hafif bir sarkma ve form kaybı gözlemliyorsunuz diyelim, yine Örümcek Ağı Estetiği yapılabilir. İlk çizgilere mutlaka müdahale edilmesi lazım çünkü zaman içinde derinleşirler ve belirgin hale gelirler. Zaman çok çabuk geçer ve cildinizin ne zaman bu hale geldiğini anlayamazsınız. Daha genç olan hastamızdan farklı olarak, daha fazla ip kullanılır, kısaca cildinizdeki hasara bağlı olarak ip adedi belirlenir” dedi. Op. Dr. Bülent Cihantimur, özellikle bu tarz problemler yaşayanlar için Örümcek Ağı Estetiği’nin, son derece etkili ve üstelik ameliyatsız bir alternatif olduğunu vurguladı.

DERİNLEŞEN ÇİZGİLERE İLAVE UYGULAMALAR

Op. Dr. Bülent Cihantimur, zamanında müdahale edilmemiş ve gerçek anlamda derin kırışıklıklar, göz kapağında düşüklük, yüzünde ve boynunda sarkmalar yaşayan ciltler içinse, daha fazla ip kullanarak, cildin yenilenmesine fayda sağladıklarını söyledi. Cihantimur, “Bu tarz hastalarımıza ilave uygulamalar da yapabiliyoruz. Örümcek Ağı Estetiği ile birlikte göz kapağı estetiği, yağ transferi gibi uygulamalar yapıldığı takdirde, yıpranan yüzler de son derece başarılı sonuçlar alınıyor. Total Yüz Yenileme olarak isimlendirdiğimiz bu uygulama sadece yıpranmış ciltlere değil, yüz kontüründen memnun olmayan hemen her yaştaki hastamıza uygulanabilir” diye konuştu.