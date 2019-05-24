İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show’da oryantal dans şovlarıyla tanınan Oryantal Didem Kınalı Kanal D’nin magazin programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programın takipçileri Oryantal Didem Kınalı kimdir? sorusunu merak ediyor. İşte Oryantal Didem Kınalı hayatı hakkındaki detaylar…

ORYANTAL DİDEM KINALI KİMDİR?

Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır.