Dün gece gerçekleştirilen Oscar olarak adlandırılan 2020 Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta gerçekleşen 92'nci Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısında yıldızlar şıklıklarını yarıştırdı. Kırmızı halı geçişleri sırasında yağmurun azizliğine uğrayan ünlüler, yine de kameralara poz vermeyi ihmal etmedi. Renee Zellweger beyaz renkli Armani tasarımı bir elbise giyerken, Charlize Theron Dior marka siyah bir elbise ile göz kamaştırdı. Her iki ünlü de omuz detayı tercih etmişti.

Renee Zellweger, Charlize Theron

Oscar'ın diğer en şık ikilisi ise, Margot Robbie ve Scarlett Johansson oldu. Oscar de la Renta tasarımı giyen Scarlett Johansson transparan korse detayıyla göz kamaştırırken, Margot Robbie ise Chanel marka vintage görünümlü kol bantları olan bir elbise giymişti.

Margot Robbie, Scarlett Johansson

Penelope Cruz, Chanel tasarımı siyah bir elbise giydi. Cynthia Erivo, Varsace tasarımı gümüş detayları olan krem renkli elbisesi ile dikkatleri üzerine topladı. Salma Hayek ise Gucci tasarımı beyaz bir elbiseyle geceye katıldı.

Penelope Cruz, Salma Hayek, Cynthia Erivo

Kadın yönetmenlerin isimlerini işlediler

Natalie Portman, geceye farklı bir görünümle katıldı. Portman, Dior marka bir pelerin giydi. Natalie'nin pelerini Akademi tarafından gizlenen kadın yönetmenlerin isimleriyle işlendi. Bu isimler ise Lorene Scafaria (Hustlers), Lulu Wang (Veda), Greta Gerwig (Küçük Kadınlar), Marielle Heller (Mahallede Güzel Bir Gün), Melina Matsoukas (Kraliçe ve İnce), Alma Har'el (Bal Çocuğu) , Celine Sciamma (Yanan Bir Kadın Portresi) ve Mati Diop (Atlantics) oldu. Böylece Natalie Portman, Oscar favorilerini de belli etmiş oldu.

Genç şarkıcı Billie Eilish, Oscar Ödül Töreni'ne her zamanki gibi bol kıyafetlerle katıldı. Billie Eilish, 2020 Akademi Ödülleri'nin kırmızı halısına poz verirken herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Chanel marka bir takım giyen Billie Eilish'in, siyah uzun tırnakları ve yeşil saçlarıyla poz verirken her zamanki gibi keyfi yerindeydi.

Artık 'çabasız şıklık' deyince aklımıza Billie Eilish geliyor. 18 yaşındaki yıldız herhangi bir dalda aday olmasa da sahnedeydi ve 'Yesterday' şarkısını söyledi. Billie kısa bir süre önce Daniel Craig'in son James Bond filmi için bir tema şarkısını kaydetmişti. Belki bu şarkıyla Oscar'a aday olmadı ama kimbilir... Adele 2012'de 'Skyfall' parçasıyla ve Sam Smith 2015'te 'Writing's the Wall' ile 'en iyi film müziği' Oscar'ını kazanmıştı. Gelecekte bu ödüle Billie de kavuşabilir!

Billie Eilish, bol giyinmesinin sebebini, 'ergenlik çağında vücuduna güvenmemesi ve bedeninin hızla gelişmesi' olduğunu açıklamıştı.

'Booksmart' filminin yıldızı Kaitlyn Dever'in elbisesi anlamlıydı. Kırmızı Louis Vuitton elbise, etik kaynaklı ve sürdürülebilir malzemelerle üretildi.

Kırmızı halı röportajında Kaitlyn, hem ünlüleri hem de markaları daha sürdürülebilir tasarımlar seçmeye teşvik eden Kırmızı Halı Yeşil Elbise girişimini desteklediğini söyledi. "Yeni bir şey satın almadan önce biraz düşünebiliriz" diyerek, vintage alışverişi teşvik etti.





Sevgilisi değil, annesi!

Birçok Hollywood yıldızı Oscar'ları havalı bir buluşma gecesi olarak algılarken, Keanu Reeves tam tersi tavrıyla yine hayranlarını gülümsetti. Reeves, geceye annesi Patricia Taylor ile katıldı. Çoğu kişi Taylor'ı tanımadı ve Reeves'in kız arkadaşı Alexandra Grant olduğunu düşündü. Halbuki Keanu Reeves'in annesi de, sinema sektörünün bir üyesi. Kariyeri boyunca birçok starla çalışan, ünlü bir kostüm ve yapım tasarımcısı. Müşterileri arasında Alice Cooper ve Dolly Parton gibi önemli isimler var.



