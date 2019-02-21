Oscar adaylarına 100 bin dolarlık teselli paketi

Oscar Ödülü adaylarına geleneksel olarak hazırlanan hediye paketlerinin değeri 100 bin dolar (530 bin TL). Aslında bu hediye paketleri, ödül kazanamayan oyuncular için bir ‘teselli’ niteliği taşıyor.

ELİ BOŞ DÖNENLER İÇİN TESELLİ

Adaylıktan eli boş dönenler için hazırlanan paketlerde seyahat fırsatlarından masaj ve spa uygulamalarına, medikal estetiklerden kozmetik ürünlere, yıllık sosyal kulüp üyeliklerinden kişisel gelişim seanslarına kadar pek çok alanda incelikle düşünülmüş hediyeler bulunuyor.

PAKETTE NELER VAR?

- Amazon, Galapagos, İzlanda ya da Panama seçenekleri bulunan 20 bin dolarlık yat turu.

- Los Angeles’ta uyuşturucu kullanımının serbest olduğu kulüpten VIP yıllık üyelik.

- Dünyanın en ünlü fobi uzmanı Kalliope Barlis ile fobi ile başa çıkma seansları.

- Lüks Golden Door Hoteli’nde bir haftalık SPA konaklaması.

- Ünlülerin spor hocası olarak bilinen Alexis Seletzky ile 10 saatlik seans.

- Organik saç bakım ürünleri.

- Le Céline marka 15 takma kirpikten oluşan set.

- Lüks çikolatalar.

- PETA’dan kameralı kalem.

- Reian Williams’ın tablosu.

- ZuZu Kim tasarımı pırlanta işlemeli papyon.



