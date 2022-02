Oscar adaylarının yıldızı The Power Of The Dog

‘The Power Of The Dog’ bu yılki Oscar'a 12 dalda aday oldu. Filmin aday gösterildiği dallar arasında en iyi film, en iyi aktör (Benedict Cumberbatch), en iyi yardımcı kadın oyuncu (Kirsten Dunst), en iyi yönetmen (Jane Campion) gibi önemli dallar yer alıyor. Bu filmle Jane Campion, en iyi yönetmen dalında ikinci kez aday gösterilen ilk kadın unvanını kazandı.

TÖREN 27 MART’TA

En iyi filmin yanı sıra çoğu teknik dallarda olmak üzere 10 adaylık alan ‘Dune’ ise öne çıkan bir diğer film. ‘Belfast’ 7 dalda aday gösterilirken filmin oyuncularından Judi Dench de 7’nci kez Oscar’a aday oldu. ‘The Tragedy of Macbeth’ ile aday gösterilen Denzel Washington da bu başarıyı 9’uncu kez elde etti. ‘Spencer’ filminde Lady Diana’yı canlandıran Kristen Stewart ise ilk Oscar adaylığını kazandı. 27 Mart’ta düzenlenecek Oscar töreni 2018’den bu yana ilk kez sunuculu olacak. Ancak kimin sunacağı henüz belirlenmedi.

‘Cruella’ en iyi kostüm kategorisinin favorilerinden.

OSCAR ADAYLARI

EN IYI FILM

Belfast

Coda

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power Of The Dog

West Side Story

EN IYI YÖNETMEN

Kenneth Branagh-Belfast

Paul Thomas Anderson- Licorice Pizza

Jane Campion- The Power of the Dog

Ryusuke Hamaguchi- Drive My Car

Steven Spielberg-West Side Story

EN IYI AKTÖR

Javier Bardem- Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch-The Power of the Dog

Andrew Garfield-tick, tick... BOOM!

Will Smith- King Richard

Denzel Washington-The Tragedy of Macbeth

EN IYI KADIN OYUNCU

Jessica Chastain-The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman- The Lost Daughter

Penelope Cruz- Parallel Mothers

Nicole Kidman- Being the Ricardos

Kristen Stewart- Spencer

EN IYI YARDIMCI OYUNCU

Ciaran Hinds-Belfast

Troy Kotsur-Coda

Jesse Plemons-The Power Of The Dog

J.K Simonns- Being The Ricardos

Kodi Smitt-McPhee- The Power Of The Dog

EN IYI YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jessie Buckley-The Lost Daughter

Ariana DeBose- West Side Story

Judi Dench- Belfast

Kirsten Dunst- The Power Of The Dog

Aunjanue Ellis- King Richard

AHUDUDU'NUN YILDIZI DIANA MÜZİKALİ

Sinema sektöründe her yıl ‘en kötü’lere verilen Altın Ahududu Ödülleri’nin adayları açıklandı. Netfliks’te yayınlanan ‘Diana Müzikali’ en kötü film, aktör, aktris ve yönetmen dahil 9 dalda aday gösterilerek ödüllerin ‘yıldızı’ oldu. Bu sene 8 filmde oynayan Bruce Willis’e özel kategori açıldı. ‘2021 Yapımı Filmde Bruce Willis Tarafından En Kötü Performans’ kategorisinde aktörün oynadığı 8 film de aday gösterildi.

‘Midnight In The Switchgrass’ filminde Bruce Willis ile oynayan Megan Fox da adaylar arasında.