Oscar adaylarının yıldızı The Power Of The Dog
Bu yıl 94’üncüsü düzenlenecek olan ‘Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı. Netflix filmi ‘The Power Of The Dog’ 12 adaylıkla zirvede yer aldı.
09 Şubat 2022, Çarşamba 07:33 Son Güncelleme:
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‘The Power Of The Dog’ bu yılki Oscar'a 12 dalda aday oldu. Filmin aday gösterildiği dallar arasında en iyi film, en iyi aktör (Benedict Cumberbatch), en iyi yardımcı kadın oyuncu (Kirsten Dunst), en iyi yönetmen (Jane Campion) gibi önemli dallar yer alıyor. Bu filmle Jane Campion, en iyi yönetmen dalında ikinci kez aday gösterilen ilk kadın unvanını kazandı.
TÖREN 27 MART’TA
En iyi filmin yanı sıra çoğu teknik dallarda olmak üzere 10 adaylık alan ‘Dune’ ise öne çıkan bir diğer film. ‘Belfast’ 7 dalda aday gösterilirken filmin oyuncularından Judi Dench de 7’nci kez Oscar’a aday oldu. ‘The Tragedy of Macbeth’ ile aday gösterilen Denzel Washington da bu başarıyı 9’uncu kez elde etti. ‘Spencer’ filminde Lady Diana’yı canlandıran Kristen Stewart ise ilk Oscar adaylığını kazandı. 27 Mart’ta düzenlenecek Oscar töreni 2018’den bu yana ilk kez sunuculu olacak. Ancak kimin sunacağı henüz belirlenmedi.
‘Cruella’ en iyi kostüm kategorisinin favorilerinden.
EN IYI FILM
Belfast
Coda
Don’t Look Up
Drive My Car
Dune
King Richard
Licorice Pizza
Nightmare Alley
The Power Of The Dog
West Side Story
EN IYI YÖNETMEN
Kenneth Branagh-Belfast
Paul Thomas Anderson- Licorice Pizza
Jane Campion- The Power of the Dog
Ryusuke Hamaguchi- Drive My Car
Steven Spielberg-West Side Story
EN IYI AKTÖR
Javier Bardem- Being the Ricardos
Benedict Cumberbatch-The Power of the Dog
Andrew Garfield-tick, tick... BOOM!
Will Smith- King Richard
Denzel Washington-The Tragedy of Macbeth
EN IYI KADIN OYUNCU
Jessica Chastain-The Eyes of Tammy Faye
Olivia Colman- The Lost Daughter
Penelope Cruz- Parallel Mothers
Nicole Kidman- Being the Ricardos
Kristen Stewart- Spencer
EN IYI YARDIMCI OYUNCU
Ciaran Hinds-Belfast
Troy Kotsur-Coda
Jesse Plemons-The Power Of The Dog
J.K Simonns- Being The Ricardos
Kodi Smitt-McPhee- The Power Of The Dog
EN IYI YARDIMCI KADIN OYUNCU
Jessie Buckley-The Lost Daughter
Ariana DeBose- West Side Story
Judi Dench- Belfast
Kirsten Dunst- The Power Of The Dog
Aunjanue Ellis- King Richard
AHUDUDU'NUN YILDIZI DIANA MÜZİKALİ
Sinema sektöründe her yıl ‘en kötü’lere verilen Altın Ahududu Ödülleri’nin adayları açıklandı. Netfliks’te yayınlanan ‘Diana Müzikali’ en kötü film, aktör, aktris ve yönetmen dahil 9 dalda aday gösterilerek ödüllerin ‘yıldızı’ oldu. Bu sene 8 filmde oynayan Bruce Willis’e özel kategori açıldı. ‘2021 Yapımı Filmde Bruce Willis Tarafından En Kötü Performans’ kategorisinde aktörün oynadığı 8 film de aday gösterildi.
‘Midnight In The Switchgrass’ filminde Bruce Willis ile oynayan Megan Fox da adaylar arasında.