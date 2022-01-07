Kültür & Sanat Oscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier 94 yaşında hayatını kaybetti

Oscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier 94 yaşında hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Oscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier 94 yaşında hayatını kaybetti

En iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier, 94 yaşında hayatını kaybetti.

07 Ocak 2022, Cuma 21:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

En iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanan ilk siyahi aktör olan Hollywood yıldızı Sidney Poitier’ın 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Aslen Bahamalı olan ve 1927’de ABD’nin Miami kentinde doğan Poitier, 1958’de The Defiant Ones ile Oscar’a aday gösterilmesinin ardından 1963’te Tarladaki Zambaklar filmi ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.

2001 yapımı Training Day adlı filmle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ikinci siyahi aktör olan Denzel Washington, ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmada, Poitier’i överek, "Ben her zaman senin peşinde olacağım Sidney. Her zaman ayak izlerini takip edeceğim. Yapmayı tercih edeceğim başka bir şey yok efendim" ifadelerini kullanmıştı. Aynı törende Poitier ise, ABD sinemasına yaptığı katkılardan dolayı Onursal Akademi Ödülü almıştı.

Poitier, 1997’den 2007’ye kadar Bahamalar’ın Japonya Büyükelçisi olarak görev yapmış ve 2009’da eski ABD Başkanı Barrack Obama tarafından insanlığa katkılarından ötürü en yüksek sivil onur madalyası olan "Başkanlık Özgürlük Nişanı" verilmişti.

Ernest Borgnine’nin ölümünün ardından Poitier, 2012 itibariyle yaşayan en yaşlı en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip aktör unvanını almıştı.

İHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
'Don’t Look Up’ ve Cem Yılmaz kafası
Şirin Sever
Şule Özdemir
Yoldan gelene sofra kuranımız çok olsun
Şule Özdemir
Gözde Hatunoğlu
Roket’ten yeni şarkı
Gözde Hatunoğlu
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Edirne müzelerin başkenti olacak