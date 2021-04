Los Angeles'taki Union Tren İstasyonu'nun yanı sıra Paris ve Londra'da özel olarak hazırlanan stüdyolarda gerçekleşen ödül töreninin bu yıl ana sunucusu yoktu. Halle Berry, Laura Dern, Renee Zellweger, Brad Pitt, Riz Ahmet, Angela Bassett, Regine King'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü sunum görevi üstlendi.

Koronavirüs pandemisi kaynaklı seyahat yasağı nedeniyle bu yılki törende adaylar ve ödül kazananları açıklayanlarla dünyanın farklı yerlerinden canlı bağlantı yapıldı. The Father (Baba) filmiyle en iyi uyarlama senaryo ödülünü kazanan Florian Zeller, Fransa'nın başkenti Paris'te bir binanın çatısına kurulan stüdyoda ödülünü kabul etti. En iyi yönetmen ödülünü sunan Bong Joon-ho ile törene Kore'nin başkenti Seul'den bağlandı. Bong Joon-ho'nun imzasını taşıyan Parazit geçen yıl en iyi film, en iyi yönetmen ve orijinal senaryo dallarında Oscar almıştı.

SÖNÜK GEÇTİ

En iyi kısa belgesel ve en iyi belgesel kategorilerinde kazananları işitme engelli oyuncu Marle Matlin sundu. İşaret dili kullanan oyuncunun sözleri bir görevli tarafından seslendirildi. Matlin, Children of a Lesser God filmindeki performansıyla 1987 yılında en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Pandemi gölgesinde düzenlenen tören her zamankinden biraz daha sönük geçti. Her yıl yapılan sahne şovları bu yıl yoktu.

Altın Küre başta olmak üzere birçok ödül töreni çok az sayıda fiziksel katılımla online bağlantılar aracılığıyla yapıldı bu yıl. Oscar ise pandemi sırasında düzenlenen en yüksek katılımlı tören oldu. Az sayıda konuk hazırlanan geniş alanda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturdu.

NOMADLAND 3 ÖDÜL KAZANDI

Toplam altı dalda aday olan Nomadland, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu olmak üzere üç ödül kazandı. Gecenin en büyük hayal kırıklığını yaşayan film ise Mank oldu. David Fincher'ın yönettiği film, 10 dalda aday gösterildi. Fakat sadece prodüksiyon tasarımı ve sinematografi dallarında ödül aldı.

Tören gecesi usta yönetmen Steven Soderbergh'in imzasını taşıyordu. Soderbergh "film gibi" bir tören konsepti hazırladığını açıklamıştı.

Törenin gerçekleştiği Union Tren İstasyonu ABD'nin en büyük tren istasyonlarından biri. 1939'da inşa edilen istasyon, sosyal mesafe kuralına uygun bir alan sunduğu için tercih edildi.

CHLOE ZHAO, OSCAR KAZANAN İLK ASYALI KADIN YÖNETMEN OLARAK TARİHE GEÇTİ

Chloe Zhao, Oscar tarihinde en iyi yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı kadın yönetmen unvanını da aldı. Çin asıllı Zhao, 2010'da aynı ödülü evine götüren Kathryn Bigelow'dan sonra bu ödülü kazanan ilk kadın yönetmen aynı zamanda. Oscar'da en iyi yönetmen gibi önde gelen dallarda hep erkek yönetmenlere şans tanınması özellikle son yıllarda çok eleştiri alıyordu.

YARDIMCI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ SÜRPRİZ BİR İSME GİTTİ: O DA BİR İLK OLDU

Yardımcı kadın oyuncu ise sürpriz bir isme gitti. Minari filmindeki performansıyla Yuh-jung Youn, Oscar heykelciğini evine götürdü. 73 yaşındaki oyuncu, bu ödülü kazanan ilk Koreli olarak da tarihe geçti. Yuh-jung Youn'nun rakipleri Amanda Seyfried, Olivia Colman, Glenn Close ve Maria Bakalova idi. Yardımcı kadın oyuncu kategorisi sürprizlere açık olarak görülüyordu ama Yuh-Jung Youn'un adı hiç geçmiyordu.

93'ÜNCÜ OSCAR ÖDÜLLERİ'NDE EN İYİLER

En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand (Nomadland)

En iyi erkek oyuncu: Anthony Hopkins (The Father)

En iyi film: Nomadland

En iyi yönetmen: Chloe Zhao-Nomadland

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Youn Yuh-Jung

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

En iyi orijinal senaryo: Promising Young Woman (Emerald Fennell)

En iyi uyarlama senaryo: Christoher Hampton- Florian Zeller (The Father-Baba)

Yabancı dilde en iyi film (En İyi Uluslararası Film): Another Round (Danimarka)

En iyi saç ve makyaj tasarımı: Mia Neal- Ma Rainey's Black Bottom

En iyi kostüm tasarımı: Ann Roth- Ma Rainey's Black Bottom

En iyi ses: Sound of Metal

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film: Two Distant Strangers (Martin Desmond Roe ve Travon Free)

En iyi kısa animasyon: If Anything Happens I Love You (Michael Govier ve Will McCormack)

En iyi uzun metraj animasyon: Soul (Dana Murray ve Pete Docter)

En iyi kısa belgesel: Colette (Anthony Giacchino ve Alice Doyard)

En iyi belgesel: My Octopus Teacher (Pippa Ehrlich, James Reed ve Craig Foster)

En iyi görsel efekt: Tenet (Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley ve Scott Fisher)

En iyi sinematografi: Mank (Erik Messerschmidt)

En iyi kurgu: Sound of Metal (Mikkel E.G. Nielsen)

En iyi prodüksiyon tasarımı: Mank

En iyi müzik: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)

En iyi orijinal şarkı: Judas and the Black Messiah (H.E.R- Fight For You)