Kültür & Sanat Oscar Ödüllleri töreni, 3 yıl aradan sonra ilk kez sunucuyla yapılacak

Oscar Ödüllleri töreni, 3 yıl aradan sonra ilk kez sunucuyla yapılacak

Kültür & Sanat

Oscar Ödüllleri töreni, 3 yıl aradan sonra ilk kez sunucuyla yapılacak

Dünyada en itibarlı sinema ödülleri arasında yer alan Oscar Ödülleri'nin bu yılki töreni, 3 yıl aradan sonra ilk kez bir sunucuyla birlikte gerçekleştirilecek.

12 Ocak 2022, Çarşamba 13:51 Son Güncelleme:
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ABD'de 27 Mart'ta düzenlenecek olan 94. Akademi (Oscar) Ödülleri'nin bu yıl bir sunucunun rehberliğinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Son 3 yıldır herhangi bir sunucu olmaksızın, yalnızca ödüllerin ünlü isimlerce teslim edildiği şekilde düzenlenen Oscar Ödülleri törenini bu yıl sunması için Örümcek Adam filminde başrol oynayan Tom Holland'ın düşünüldüğü iddia edildi.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Akademi Ödülleri yönetim komitesi Holland ile sunuculuk için temas kurdu. Holland, aralık ayında verdiği bir röportajda "Benden bunu isterlerse, kesinlikle yapardım. Oldukça eğlenceli olurdu" demişti.

Oscar Ödülleri töreninin sunuculuğunu yapan son kişi, 2018'de bu görevi üstlenen Jimmy Kimmel olmuştu. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen Oscar Ödül törenlerinde hiç kimse sunuculuk yapmamıştı.

Bu yıl ABC kanalında yayınlanacak olan ödül töreninin son yıllarda televizyonlardaki reytingleri düşmüştü. ABD'de 2021 yılında ödül törenini izleyen kişi sayısı 10.4 milyona düşerek tarihin en düşük izlenme sayısı rekoru kırmıştı.

ABC kanalı, 2022 Oscar Ödülleri'nin Hollywood'daki Dolby Sahnesi'nde gerçekleşeceğini duyurdu.

Bu yılki Oscar Ödülü adayları, 8 Şubat'ta açıklanacak.

Sputnik

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