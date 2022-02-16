Oscar töreninde sürpriz kategori

27 Mart’ta bu yıl 94’üncüsü düzenlenecek Oscar ödüllerinde ilk kez ‘hayranların favorisi’ kategorisi yer alacak. Ödülü kazanan film, Twitter oylarıyla belirlenecek. Herkesin katılabildiği oylamada #OscarsFanFavorite etiketi ile birlikte beğendiğiniz filmi yazmanız yeterli olacak. 3 Mart’a kadar devam edecek oylamada, hiç adaylık almamış filmler de yazılabiliyor. Ayrıca oy verenler arasından seçilecek 3 kişi, törende bir ödülü de takdim edecek.

SUNUCULAR BELLİ OLDU

Regina Hall, Amy Schumer, Wanda Sykes

Oscar ödül töreni 3 yıldır sunucusuz düzenleniyordu. Bu sene törende tekrar sunucu olacağı açıklanmıştı. Ancak töreni kimin sunacağı belirlenmemişti. Önceki gün yapılan açıklamada töreni Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes’ın sunacağı belirtildi.





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