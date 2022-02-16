Dünya Oscar töreninde sürpriz kategori

Oscar töreninde sürpriz kategori

Dünya

Oscar töreninde sürpriz kategori

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde yeni bir kategori var. 'Hayranların favorisi’ adlı kategoride, kazanan film Twitter oylarıyla belirlenecek. Ödül töreninin ayrıca sunucuları da belli oldu.

16 Şubat 2022, Çarşamba 15:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

27 Mart’ta bu yıl 94’üncüsü düzenlenecek Oscar ödüllerinde ilk kez ‘hayranların favorisi’ kategorisi yer alacak. Ödülü kazanan film, Twitter oylarıyla belirlenecek. Herkesin katılabildiği oylamada #OscarsFanFavorite etiketi ile birlikte beğendiğiniz filmi yazmanız yeterli olacak. 3 Mart’a kadar devam edecek oylamada, hiç adaylık almamış filmler de yazılabiliyor. Ayrıca oy verenler arasından seçilecek 3 kişi, törende bir ödülü de takdim edecek.

SUNUCULAR BELLİ OLDU

Regina Hall, Amy Schumer, Wanda Sykes

Oscar ödül töreni 3 yıldır sunucusuz düzenleniyordu. Bu sene törende tekrar sunucu olacağı açıklanmıştı. Ancak töreni kimin sunacağı belirlenmemişti. Önceki gün yapılan açıklamada töreni Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes’ın sunacağı belirtildi.


İlgili Haberler
2022 Oscar Ödülleri adayları açıklandı!


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tek istedikleri ABD'ye geçmek: Ağızlarını dikip açlık grevine başladılar!