Magazin Oscar töreninin gizli kuralları açığa çıktı

Oscar töreninin gizli kuralları açığa çıktı

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Oscar töreninin gizli kuralları açığa çıktı

Sinemanın en prestijli ödülleri Oscar töreninin gizli kuralları açığa çıktı.

26 Nisan 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Dolby Tiyatrosu’nun 3 bin 400 kişilik salonunda düzenlenen törende tüm koltuklar her zaman dolu olur. Bunun nedeninin ‘boş koltuk yasağı’ olduğu ortaya çıktı. Buna göre her yıl törende 300 kadın ve erkek anonim konuk oluyor. Bu konuklar, boş kalan koltukları doldurmakla görevli. Ünlüler tuvalete veya kulise gittiğinde onların yerine oturuyorlar. Üstelik ücret almıyor, gönüllü oluyorlar. Her ödül zarfından üç tane var. Bu sayede kazananın hatalı anons edilmesi önleniyor. Oscar heykelcikleri üzerine kazananların adı anında işlenmiyor. Tüm adaylar için birer heykel hazırlanıyor. Kazananlar tören sonunda oymacı ustanın yanına gidip isimlerini onaylatarak ödülü parlattırıyor.

DUBLÖRLERE OSCAR

Süper kahraman filmleri son yıllarda sinema endüstrisinin en çok izlenen yapımları oluyor. James Bond’dan Indiana Jones’a, DC ve Marvel filmlerine kadar en ünlü yapımlar dublörler sayesinde hayata geçiyor. Dublörler kendileri için de Oscar adaylığı verilmesini istiyor.

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