Estetizme düşkünlüğü nedeniyle ahlaksızlık suçuyla yargılanan Oscar Wilde hayatının beş parasız ve yalnız kalmıştır. Ama Oscar Wilde sözleri tarihe geçmeyi başardı. Aşk, evlilik ve kadın sözleri bugün en çok aranan Oscar Wilde sözleri arasında yer alıyor. İşte, resimli anlamlı ve kısa Oscar Wilde sözlerini haberimizde bir araya getirdik…

OSCAR WİLDE SÖZLERİ: EN GÜZEL AŞK, EVLİLİK, KADIN SÖZLERİ

Yaşamak çok nadir rastlanan bir şeydir… Çoğu insan sadece var olur!

Hiçbir şey eskimez mutluluk kadar.

Hiçbir şey yapılmaya değmez, dünyanın yapılamaz dediklerinden başka.

Kendin ol! Diğerleri çoktan kapıldı

Herkes üç ciltlik bir roman yazabilir. Tek gereken, hayat ve edebiyat konusunda tam bir cehalettir.

İnsanlar daha çok kendilerinin ihtiyacı olan şeyleri başkalarına vermeye bayılırlar, mesela öğüt gibi.

Vicdan ile korkaklık aslında tümüyle aynı şeylerdir, vicdan daha ticari bir isimdir, hepsi bu.

Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki. Unutma, kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi terk ettiği yeri.

Aşkta sadık olanlar aşkın yalnızca uçarı yönlerini bilirler; aşkın trajedilerini bilenlerse vefasızdırlar.

Kimse geçmişini geri satın alabilecek kadar zengin değildir.

Kendime yalan söylemeye başladığımdan beri, kimseye inanmıyorum.

Evet, Dorian, her zaman seveceksin beni çünkü ben senin işlemeyi göze alamadığın tüm günahları simgeliyorum.

Başkalarının düşüncelerine göre hareket edeceksek kendi düşüncelerimizin ne anlamı kalır.

Akıp giden bir bataklığın içindeyiz hepimiz ama yıldızlara bakıyor bazılarımız.

Var olan her kusursuz şeyin ardında acılar gizliydi. En sıradan çiçeğin açması için dünyanın çile çekmesi gerekiyordu sanki.

Kadınlar gariptir sevmeyi bilmeyeni sever. Erkekler daha da gariptir, gider sevmeyi bilmemeyi seven kadını sever.

Kadınlar sevilmek için yaratılmışlardır. Anlaşılmak için değil.

Hayat o kadar lanet bir şey ki; herkesin yanlış yaptığını doğru yaparsan, yanlış yapmış sayılıyorsun!

Ruh yaşlı doğar fakat gençleşir; hayatın komedisi bu. Vücut da genç doğar gitgide yaşlanır. Bu da hayatın trajedisi.

Sadece aptalların ciddiye alındığı bir dünyada yaşıyoruz. O halde beni anlamıyorlar diye üzülmek niye?

RESİMLİ ANLAMLI VE KISA OSCAR WİLDE SÖZLERİ

Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu kolaydır; ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir.

Sadece aptalların ciddiye alındığı bir dünyada yaşıyoruz. O halde beni anlamıyorlar diye üzülmek niye?

İnsan kendi kişiliğinde konuşurken çok az kendisidir, ona bir maske ver ve sana doğruyu söylesin.

Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.

İnsanların çoğu, kendileri değil başkalarıdır; düşünceleri başkalarının düşünceleridir; yaşamları başkalarını taklittir ve tutkuları ise alıntılardır. Şimdilerde insanlar öz benliklerinden korkuyorlar.

Kadınlar kendilerine neler verildiğine değil, onlar için nelerden vazgeçildiğine bakar.

Gariptir kadınlar. Kendilerini güldüren erkekleri sadece severler; onları ağlatanlara ise aşık olurlar.

Hepimiz için bir dünya vardır. İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde el ele yürürler.

İnsanların yüzde doksanı yaşamazlar, sadece vardırlar.

Akıllı bir adam kadınlar hakkında ne düşündüğünü söylemez.

Akıp giden bir bataklığın içindeyiz hepimiz ama yıldızlara bakıyor bazılarımız.

Ömürlerinde tek bir kez sevenlerdir asıl sığ olanlar. Onların vefa, sadakat diye adlandırdıkları şeyi ben, ya alışkanlığın verdiği rahatlığa ya da hayal gücünün yokluğuna bağlarım. Zihinsel yaşam için tutarlılık neyse duygusal yaşam için de vefa odur: basit bir yenilgi itirafı. Vefa! Bunu incelemem gerekiyor günlerden bir gün. Sahiplik tutkusu da giriyor bu işin içine. Başkaları alır diye korkmasak çoktan atacağımız bir sürü şey var.

Var olan her kusursuz şeyin ardında acılar gizliydi. En sıradan çiçeğin açması için dünyanın çile çekmesi gerekiyordu sanki.

İnsan kendi kişiliğinde konuşurken çok az kendisidir, ona bir maske ver ve sana doğruyu söylesin.

Ne var ki müzik sözle konuşmaz. İçimizde yarattığı şey de yeni bir kaostur. Sözcükler! Basit, sıradan sözcükler! Nasıl da korkunçturlar! Nasıl duru, canlı ve acımasız! İnsan onlardan kaçamıyordu. Gene de nasıl elle tutulmaz bir büyüleri vardı! Maddesiz şeylere esnek bir form verme yeteneğine sahiptirler sanki, sanki kendilerine özgü bir müzikleri vardı, viyola gibi, flüt gibi tatlı. Gündelik sözler ha! Sözden daha gerçek bir şey var mıydı?

Hayat o kadar lanet bir şey ki; herkesin yanlış yaptığını doğru yaparsan, yanlış yapmış sayılıyorsun!

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen insandır.

OSCAR WİLDE ŞİİRLERİ

Her İnsan Öldürür Sevdiğini

Her insan öldürür gene de sevdiğini

Bu böyle bilinsin herkes tarafından,

Kiminin ters bakışından gelir ölüm,

Kiminin iltifatından,

Korkağın öpücüğünden,

Cesurun kılıcından!

Kimisi aşkını gençlikte öldürür,

Yaşını başını almışken kimi;

Biri Şehvet'in elleriyle boğazlar,

Birinin altındır elleri,

Yumuşak kalpli bıçak kullanır

Çünkü ceset soğur hemen.

Kimi pek az sever, kimi derinden,

Biri müşteridir, diğeri satıcı;

Kimi vardır, gözyaşlarıyla bitirir işi,

Kiminden ne bir ah, ne bir figan:

Çünkü her insan öldürür sevdiğini,

Gene de ölmez insan.

***

Readıng Zindanı Baladı'ndan

Kulak verin sözlerime iyice,

Herkes öldürebilir sevdiğini

Kimi bir bakışıyla yapar bunu,

Kimi dalkavukça sözlerle,

Korkaklar öpücük ile öldürür,

Yürekliler kılıç darbeleriyle!

Kimi gençken öldürür sevdiğini

Kimileri yaşlı iken öldürür;

Şehvetli ellerle öldürür kimi

Kimi altından ellerle öldürür;

Merhametli kişi bıçak kullanır

Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur.

Kimi aşk kısadır, kimi uzundur,

Kimi satar kimi de satın alır;

Kimi gözyaşı döker öldürürken,

Kimi kılı kıpırdamadan öldürür;

Herkes öldürebilir sevdiğini

Ama herkes öldürdü diye ölmez.

(…)





Yasaların yargısı doğru mudur

Ya da yanlış mıdır bunu bilemem;

Bildiğim tek şey bu hapishanede

Demir gibi sağlamdır tüm duvarlar,

Bir yıl kadar uzundur her geçen gün

Yıl bitmek bilmez, uzadıkça uzar.

Kabil'in Habil'i öldürdüğü

Günden beri hiç dinmedi acılar

Çünkü insanların insanlar için

Koymuş olduğu bütün yasalar

Tıpkı adaletsiz bir kalbur gibi

Taneyi eleyip samanı tutar.

Bildiğim başka bir şey daha var

-Ki bilmeli benim gibi herkes de-

İnsanın kardeşlerine ettiğini

İsa Efendimiz görmesin diye

Utanç tuğlalarıyla, parmaklıklarla

Örüldü yapılan her hapishane.

Parmaklıklar güneşi engelledi,

Kararttılar tatlı ay ışığını,

Cehennemi böyle ört bas ettiler

Yaptıkları bütün iğrenç şeyleri

İnsanoğlundan, tanrının oğlundan

Gizlemeyi ustaca başardılar.

Zehirli otlar gibi kötülükler

Büyür hapishanenin havasında,

Yok olur burada harcanıp gider

İyi olan ne varsa insanda:

Kapıyı tutar soluk bir keder

Umutsuzluk bekçiliğini yapar.

***

Karıma

Yazamam hiçbir önsözü görkemle

Bir başlangıç gibi şiirime;

Bir şairden bir şiire

Kalkışırdım söylemeye.

Çünkü bu düşen petaller içinde

Biri sana güzel gözükse,

Sürükler o yerleşinceye dek

Aşk onu saçının üstüne.

Ve rüzgâr ve kış sertleştirdiğinde

Bütün aşksız ülkeleri,

O fısıldar bahçeyi,

Senin anlayacağın gibi.

***

Rosa Mystica

O çok yakında, yavaşça yürü

O burada, altında karın

Usulca konuş, büyüdüğünü

Duyabilir papatyaların

Altın sarısı o parlak saçlar

Hastalıktan sararmış solmuş

O körpecik o küçücük şey

Toza toprağa belenmiş

Kar gibi ak, hem benziyor zambağa

Öylesine güzel öylesine hoş

Bir kadın olduğunun farkına

Varmadan büyüyüp serpilmiş

Bir tabut tahtası, ve ağır bir taş

Düşmüş göğsünün üzerine

Kalbim daha fazla dayanamaz

O ölmüş öylece yatıyor yerde

Duyamaz artık, huzur içinde yatsın,

Duyamaz şiirlerimi şarkılarımı

Gömüldü kaldı burada hayatım

Yığın üzerime kara toprağı