Kültür & Sanat Oscar'da intihal iddiası! Sinema yazarları ayağa kalktı

Oscar'da intihal iddiası! Sinema yazarları ayağa kalktı

Kültür & Sanat

Oscar'da intihal iddiası! Sinema yazarları ayağa kalktı

93. Akademi Ödülleri’nin sahiplerini bulmasına saatler kala en iyi kısa film kategorisinde yarışan Elvira Lind’in " The Letter Room"un, Türk yönetmen Serhat Karaaslan’ın 2018 yapımı filmi "Görülmüştür" ile neredeyse birebir aynı olduğu ortaya çıktı. Bu olay sinema yazarlarını ayağa kaldırırken, yapımcı ve yönetmen hukuki alanda haklarını arayacağını söyledi.

25 Nisan 2021, Pazar 23:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oscar’ın kısa film dalında favori adayı Türk yönetmen Serhat Karaaslan’ın filminden intihal mi? Bu iddia 93. Oscar Ödülleri'ne saatler kala Türkiye’deki sinema yazarlarını ayağa kaldırdı.

Görülmüştür 2017 yılında çekildi. Uluslararası prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali‘nde yaptı. Başrollerinde Saadet Işıl Aksoy ve Berkay Ateş'in yer aldığı "görülmüştür" Singapur’da jüri özel ödülü, Atina Avrupa sinema panoraması festivalinde en iyi uluslararası film ve Fipresci ödüllerinin yanı sıra pek çok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi oldu.

Filmde cezaevine gelen mektupları kontrol eden bir ceza infaz memurunun hayatı konu ediliyor. Memur zamanla, mektuplarını okuduğu bir tutuklunun yakınıyla iletişim kurmaya başlıyor, yakınlaşıyor.

93. Akademi Ödülleri’nin favorilerinden Elvira Lind‘in 30 dakikalık filmi The Letter Room'da da konu neredeyse aynı. Birçok sahne de benzerliğiyle dikkat çekiyor. Üstelik Amerika’daki hapishanelerde böyle bir sistemin olmaması da önem taşıyor.

Görülmüştür’ün yönetmeni Serhat Karaaslan ve yapım ortakları ‘‘bu durumu sosyal medya paylaşımları ve film eleştirmenlerinden öğrendik. Türkiye, Almanya ve Fransa’daki ortak yapımcılarımızla birlikte yasal seçeneklerimizi değerlendiriyoruz. Herhangi bir mali pazarlık girişimimiz olmadı.’’ açıklamasında bulundular.

Yazarlarımızdan
Gözde Hatunoğlu
‘Sinemada çocuk olmak’
Gözde Hatunoğlu
Burak Akkul
Kyoto: Rüya mı gerçek mi?
Burak Akkul
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Şule Özdemir
Balkonunuzdan dışarı baktığınızda ne görüyorsunuz?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
La Jetée: Hatıralara Esir Olmak
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021 Oscar Ödül Töreni'ne dair bildiğimiz her şey