Oscar’ın kısa film dalında favori adayı Türk yönetmen Serhat Karaaslan’ın filminden intihal mi? Bu iddia 93. Oscar Ödülleri'ne saatler kala Türkiye’deki sinema yazarlarını ayağa kaldırdı.

Görülmüştür 2017 yılında çekildi. Uluslararası prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali‘nde yaptı. Başrollerinde Saadet Işıl Aksoy ve Berkay Ateş'in yer aldığı "görülmüştür" Singapur’da jüri özel ödülü, Atina Avrupa sinema panoraması festivalinde en iyi uluslararası film ve Fipresci ödüllerinin yanı sıra pek çok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi oldu.

Filmde cezaevine gelen mektupları kontrol eden bir ceza infaz memurunun hayatı konu ediliyor. Memur zamanla, mektuplarını okuduğu bir tutuklunun yakınıyla iletişim kurmaya başlıyor, yakınlaşıyor.

93. Akademi Ödülleri’nin favorilerinden Elvira Lind‘in 30 dakikalık filmi The Letter Room'da da konu neredeyse aynı. Birçok sahne de benzerliğiyle dikkat çekiyor. Üstelik Amerika’daki hapishanelerde böyle bir sistemin olmaması da önem taşıyor.

Görülmüştür’ün yönetmeni Serhat Karaaslan ve yapım ortakları ‘‘bu durumu sosyal medya paylaşımları ve film eleştirmenlerinden öğrendik. Türkiye, Almanya ve Fransa’daki ortak yapımcılarımızla birlikte yasal seçeneklerimizi değerlendiriyoruz. Herhangi bir mali pazarlık girişimimiz olmadı.’’ açıklamasında bulundular.