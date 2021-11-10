Gelecek yıl 94’üncüsü düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nde Uluslararası En İyi Film kategorisinde yarışmak üzere 93 film aday gösterildi. Rekor sayıda ülkeden başvurunun yapıldığı Uluslararası En İyi Film kategorisinde Türkiye’nin Oscar adayı, Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Hasan filmi oldu. Geçen yıl 53 film için başvuru yapılmış, Türkiye’den de Mehmet Ada Öztekin'in 7. Koğuştaki Mucize filmi aday gösterilmişti.

NTV'nin haberine göre Oscar ödüllerini belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin nihai resmi aday listesini birkaç hafta daha açıklaması beklenmiyor, ancak dün ilk tur oylamaya katılmak için gönüllü olan üyelere 93 film açıklandı.

Bu filmler, kategoride oy vermek için Los Angeles’ta yapılan toplu gösterimler yerine, üyelere özel çevrimiçi gösterim odasında oy verenlere sunulacak.

BEŞ FİLMLİK ADAY LİSTESİ SEÇİLECEK

Her filmin yeterli sayıda üye tarafından izlenmesini sağlamak için beşer kişilik izleme grupları oluşturuluyor. Her grup, 18 ya da 19 film seyrediyor. Kurala göre, bir üye seyrettiği 12 filmi oylamak zorunda.

İlk tur oylamaları 10 Aralık’ta başlayacak, 15 Aralık’ta sona erecek. Sonuçta 15 filmden oluşan kısa liste 21 Aralık’ta açıklanacak. İkinci turda ise beş filmin aday olarak gösterildiği kısa liste yayınlanacak.

İşte Oscar’ın Uluslararası En İyi Film kategorisi için aday film gönderen ülkeler ve seçtikleri filmler...

Türkiye: “Bağlılık Hasan,” Semih Kapanoğlu

Arnavutluk: “Two Lions to Venice,” Jonid Jorgji

Cezayir: “Heliopolis,” Djafar Gacem

Arjantin: “The Intruder,” Natalia Meta

Ermenistan: “Should the Wind Drop,” Nora Martirosyan

Avustralya: “When Pomegranates Howl,” Granaz Moussavi

Avusturya: “Great Freedom,” Sebastian Meise

Azerbaycan: “The Island Within”

Bangladeş: “Rehana,” Abdullah Mohammad Saad

Belçika: “Playground,” Laura Wandel

Butan: “Lunana: A Yak in the Classroom”

Bolivia: “The Great Moment,” Kiro Russo

Bosna Hersek: “The White Fortress,” Igo Drljaca

Brezilya: “Private Desert,” Aly Muritiba

Bulgaristan: “Fear,” Ivaylo Hristov

Kamboçya: “White Building,” Kavich Neang

Kamerun: “Hidden Dreams”

Kanada: “Drunken Birds,” Ivan Grovic

Çad: “Lingui, the Sacred Bonds”

Şili: “White on White,” Theo Court

Çin: “Cliff Walkers”

Kolombiya: “Memoria,” Apichatpong Weerasethakul

Kosta Rika: “Clara Sola,” Nathalie Alvarez Mesen

Hırvatistan: “Tereza37,” Danilo Serbedzija

Çekya: “Zatopek,” David Ondricek

Danimarka: “Flee,” Jonas Poher Rasmussen

Dominik: “Holy Beasts,” Laura Amelia Guzman and Israel Cardenas

Ekvador: “Submersible,” Alfredo Leon Leon

Mısır: “Souad,” Ayten Amin

Estonya: “On the Water,” Peeter Simm

Finlandiya: “Compartment No. 6,” Juho Kuosmanen

Fransa: “Titane,” Julia Ducournau

Gürcistan: “Brighton 4th,” Levan Koguashvili

Almanya: “I’m Your Man,” Maria Schrader

Yunanistan: “Digger,” Georgis Grigorakis

Haiti: “Freda”

Hong Kong: “Zero to Hero,” Jimmy Wan

Macaristan: “Post Mortem,” Peter Beregendy

İzlanda: “Lamb,” Valdimar Johansson

Hindistan: “Pebbles,” P.S. Vinothraj

Endonezya: “Yuni,” Kamila Andini

İran: “A Hero,” Asghar Farhadi

Irak: “Europa,” Haider Rashid

İrlanda: “Foscadh,” Paddy Breathnach

İsrail: “Let It Be Morning,” Eran Kolirin

İtalya: “The Hand of God,” Paolo Sorrentino

Japonya: “Drive My Car,” Ryusuke Hamaguchi

Ürdün: “Amira”

Kazakistan: “Yellow Cat”

Kenya: “Mission to Rescue,” Gilbert Lukalia

Kosovo: “Hive,” Blerta Basholli

Kırgızistan: “Shambala,” Aktypai Suyundukov

Letonya: “The Pit,” Dace Puce

Lübnan: “Costa Brava, Lebanon,” Mounia Akl

Litvanya: “Isaac”

Lüksemburg: “Io sto bene,” Donato Rotunno

Malavi: “Fatsani: A Tale of Survival,” Gift Sukez Sukali

Malezya: “Hail, Driver!,” Muzzamer Rahman

Malta: “Luzzu,” Alex Camilleri

Meksika: “Prayers for the Stolen,” Tatiana Huezo

Montenegro: “After the Winter,” Ivan Bakrac

Fas: “Casablanca Beats,” Nabil Ayouch

Hollanda: “Do Not Hesitate,” Shariff Korver

Kuzey Makedonya: “Sisterhood,” Dina Duma

Norveç: “The Worst Person in the World,” Joachim Trier

Filistin: “The Stranger,” Ameer Fakher Eldin

Panama: “Plaza Cathedral,” Abner Benaim

Paraguay: “Nothing But the Sun,” Arami Ullon

Peru: “Powerful Chief,” Henry Vallejo

Polonya: “Leave No Trace,” Jan P. Matuszynski

Portekiz: “The Metamorphosis of Birds,” Catarina Vasconcelos

Romanya: “Bad Luck Banging or Loony Porn,” Radu Jude

Rusya: “Unclenching the Fists,” Kira Kovalenko

Suudi Arabistan: “The Tambour of Retribution”

Sırbistan: “Oasis,” Ivan Ikic

Singapur: “Precious Is the Night,” Wayne Peng

Slovakya: “107 Mothers,” Peter Kerekes

Slovenya: “Sanremo,” Miroslav Mandic

Somali: “The Gravedigger’s Wife,” Khadar Ahmed

Güney Afrika: “Barakat,” Amy Jephta

Güney Kore: “Escape From Mogadishu,” Ryoo Seung-wan

İspanya: “The Good Boss,” Fernando Leon de Aranoa

İsveç: “Tigers,” Ronnie Sandahl

İsviçre: “Olga,” Eli Grappe

Tayvan: “The Falls,” Chung Mong-hong

Thayland: “The Medium,” Banjong Pisanthanakun

Tunus: “Golden Butterfly,” Abdelhamid Bouchnak

Ukrayna: “Bad Roads,” Natalia Vorozhbyt

İngiltere: “Dying to Divorce”

Uruguay: “The Broken Glass Theory,” Diego Fernandez

Özbekistan: “2000 Songs of Farida”

Venezuela: “The Inner Glow,” Andres Eduardo Rodriguez and Luis Alejandro Rodriguez

Vietnam: “Dad, I’m Sorry”