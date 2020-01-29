Oscar'ı kimler kazanır?
2020 Oscar adaylıkları geçen günlerde açıklandı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından dağıtılan ve bu yıl 92’ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri adayları oldukça dikkat çekici. Peki sence, Oscar'ı kimler kazanır?
29 Ocak 2020, Çarşamba 11:22 Son Güncelleme:
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92. Oscar Ödül Töreni'ne çok az kaldı.
Bütün dünyada heyecanla beklenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) 10 Şubat’ta Los Angeles’ta sahiplerini bulacak.
Birbirinden başarılı isimlerin aday olduğu Oscar'ın yıldızı kimler olacak?
Oscar tahminlerinizi alalım!