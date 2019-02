Oscar’ın “en iyi erkek oyuncu” adayı Rami Malek kimdir?

2019 Oscar ödülleri için geri sayım başladı. 91. Kez verilecek olan Oscar ödülleri bu akşam sahiplerini bulacak. Oscar olarak bilinen Akademi Ödülleri’nin favori isimleri internette gündem oldu. Oscar’ın “en iyi erkek oyuncu” dalında aday olan Bohemian Rhapsody filmindeki Freddie Mercury rolüyle büyük başarı yakalayan Rami Malek sıklıkla aratılıyor. Peki “Rami Malek kimdir?” İşte detaylar…

RAMİ MALEK KİMDİR?

1981 yılında Los Angeles’da doğan Amerikalı aktör Rami Malek Mısır kökenli bir aileden Sami isimli tek yumurta ikiziyle beraber dünyaya gelmiştir. Etnik kökeni ile ilgili olarak Malek; “Büyürken okulda arkadaşlarım Arap terörist diye şakalar yaparlardı. Zamanla anladım ki bu yorumlar beni daha da güçlü bir kişilik yaptı. Her türlü önyargıya ya da ayrımcılığa karşı sağlam durdum. Kimliğim ve kültürümle her zaman gurur duydum. Arap kültürü ile büyüdüm, evimizde Arapça konuşulurdu. Çocukken tek hayalim anne ve babamın büyüdüğü yerleri görmekti. Hayalimi defalarca gerçekleştirdim. Ortadoğu çok güçlü bir bölge, Mısır’la ilgili haberleri her gün takip ediyorum, gazeteleri okuyorum. Umuyorum ki günün birinde her şey çok güzel olacak” demişti.

Sherman Oaks, Kaliforniya'daki Notre Dame Lisesi'ne gitti ve Güzel Sanatlar lisansını Evansville, Indiana'daki Evansville Üniversitesi'nden almıştır. Kıptî Ortodoks inancıyla büyümüştür.

ROBOT DİZİSİ İLE EMMY ALDI

Müzede Bir Gece ve Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 gibi filmlerde rol alan Rami Malek birçok televizyon programında yer aldı. The Legend of Korra isimli çizgi dizide Tahno'yu seslendirmiş aynı zamanda Battleship ve Need For Speed adlı filmlerde de rol almıştır. Mr Robot dizisiyle 2016’da Öne Çıkan Oyuncu Emmy Ödülü’nün sahibi olmuştu.

BOHEMIAN RHAPSODY İLE OSCAR'A ADAY

Son olarak Rami Malek, 60’lı yılların sonunda Londra’da kurulan efsanevi grup Queen’in solisti Freddie Mercury hayatına anlatan Bohemian Rhapsody ile 2019 Oscar ödüllerinin en güçlü adaylarından.

EN İYİ GİYİNEN ERKEKLER ARASINDA

Oyunculuğun yanı sıra, göze çarpan stil anlayışı ile adından söz ettiren Malek, dünyaca ünlü moda dergilerinin hazırladığı En İyi Giyinen Erkekleri listelerinde düzenli olarak yer alıyor.