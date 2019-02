Oscar’ın “en iyi kadın oyuncu” adayı Glenn Close kimdir?

Beyazperde’nin en iyi isimleri bu gece düzenlenecek Akademi Ödülleri olarak bilinen Oscar’da ödüllerini alacak. Sinema tutkunları Oscar’ın “en iyi kadın oyuncu” adaylarından favori olarak gösterilen Glenn Close’u merak ediyor. “The Wife” filmindeki oyunculuğuyla Oscar’a aday olan Glenn Close kimdir? İşte detaylar...

GLENN CLOSE KİMDİR?

1947 yılında doğan Glenn Close, Amerikalı sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısıdır. ABD’de Virginia’da William & Mary Kolejinde drama ve antropoloji okudu. Glenn Close, üniversiteden sonra Meryl Streep ile beraber Phoenix Tiyatro Grubu’na katıldı. 1974’den beri Broadway’de oynuyor.

ÖLDÜREN CAZİBE İLE ADAY OLMUŞTU

Glenn Close, 1982’de Robin Williams ile oynadığı The World According to Garp filmiyle oyunculuğa başladı. 1983 yılında Kevin Costner ile The Big Chill filminde ve 1984’de ise The Natural filmi oyuncu kadrosunda yer aldı.1987’de Michael Douglas ile Fatal Attraction (Öldüren Cazibe) ve 1988'de Dangerous Liaisons (Tehlikeli İlişkiler) filmlerinde ise en iyi kadın oyuncu dalında Akademi Ödülleri’ne (Oscar) aday gösterilmiştir. Glenn Close, üç yıl üst üste en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen tek kadın oyuncudur.

ELEŞTİRMENLERİN EN İYİ KADIN OYUNCUSU

2019 Ocak ayında 23’üncü kez Los Angeles’ta düzenlenen Critics Choice Awards’da (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) “en iyi kadın oyuncu” ödülünü Lady Gaga ile paylaşan Glenn Close, Oscar’da da favori aday olarak gösteriliyor. Eleştirmenler, Glenn Close’un Nobel almış bir edebiyatçının eşini oynadığı ‘The Wife’taki performansıyla Oscar’a uzanacağını düşünüyor.