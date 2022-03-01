Ezel Akay’ın yönettiği, yapımcılığını Rock filmin yaptığı, senaryosu Kemal Uçar’a ait olan Osman 8’in başrollerinde Tim Seyfi ve Begüm Birgören yer alıyor. Fantastik dünyasının tasarımında İlban Ertem imzası olan film Türkiye’de türünün ilk örneklerinden olma özelliğini taşıyor. Fantastik, eğlenceli ve romantik bir film olan Osman 8, 18 Mart'ta vizyona giriyor. ‘Gerçek Bir Aile Filmi’ sloganı ile gün sayan film Türkiye ve Avrupa sinemalarında vizyonda olacak.