Dr.Osman Büyükşen, Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programına başvurarak anne ve babasının yıllardır bulunamayan katillerinin bulunması için gözyaşı dökmüş, fenomen sunucu Müge Anlı da genç adamla birlikte duygusal anlar yaşamıştı. Programın sezon finali yapmasının ardından devam eden soruşturma sonunda sonuçlandı ve Büyükşen çiftinin katilleri bulundu.





OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

17 Ocak 1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda dünyaya gelen Dr. Osman Büyükşen, İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda tamamladı sonrasında ise Meram Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Osman Büyükşen üniversiteyi ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında okudu.

MÜGE ANLI’DAKİ DR. OSMAN BÜYÜKŞEN’İN UZMANLIK ALANI NE?

Dr. Osman Büyükşen, lisans eğitiminin tamamlanmasının ardından İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle de Cizre Devlet Hastanesi'nde çalışmaya devam etmekte.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNİN KATİLİ KİM?

3 yıldır çözülemeyen cinayet dosyası, Dr. Osman Büyükşen’in Müge Anlı’ya başvurmasıyla yeniden açıldı.

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı.

Yapılan geniş çaplı tahkikatın ardından, gerçekleştirilen sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü.

Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme suçlarından tutuklandı.