Siyaset Osman Durmuş hayatını kaybetti

Osman Durmuş hayatını kaybetti

Siyaset

Osman Durmuş hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti.

26 Ekim 2020, Pazartesi 22:53 Son Güncelleme:
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Osman Durmuş (73), Ankara'da beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan 3 çocuk babası Osman Durmuş, 21 Ekim sabahı evinde beyin kanaması geçirdi. Durmuş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Durmuş, bugün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

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MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 21. dönem Milletvekilimiz ve Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş Hakkın rahmetine kavuşmuştur, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Osman Durmuş kimdir

DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı. 

57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.


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