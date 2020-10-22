Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), eski Sağlık Bakanı ve 21’inci dönem MHP Milletvekili Osman Durmuş’un yaşamını yitirdiği iddialarını yalanladı.
22 Ekim 2020, Perşembe 00:03 Son Güncelleme:
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MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sayın Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
İHA