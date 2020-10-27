MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski sağlık bakanı Osman Durmuş'un vefatıyla ilgili ''Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Üzüntümüz büyüktür Türk milleti ve ülkücü hareket en önemli isimlerinden birini kaybetmiştir'' dedi. Osman Durmuş'un vefatıyla ilgili konuştuğu sırada Bahçeli'nin sesinin titrediği ve gözlerinin dolduğu görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli konuşmasından Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Bahçeli, "Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Üzüntümüz büyüktür Türk milleti ve ülkücü hareket en önemli isimlerinden birini kaybetmiştir" dedi.

Osman Durmuş'un vefatıyla ilgili konuştuğu sırada Bahçeli'nin sesinin titrediği ve gözlerinin dolduğu görüldü.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş, yeni Meclis oluşmalıymış, sözde Kürt meselesi demokratik ve şeffaf biçimde çözülmeliymiş. Hele bir çıksınlar sokağa da acıklı şekilde görsünler Hanya'yı Konya'yı, dünyanın kaç bucak olacağını. Hodri meydan, Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bulunmadı, sokağa bırakılmayacak, sokağın girdabına, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir.

Bizim askıda ekmek kampanyamızı eleştirenler ümidini sokağa bağlamıştır.

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