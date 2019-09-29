Osman Hamdi Bey’in tablosu rekor fiyata alıcı buldu

Batılı anlayışla figürlü resmin ilk temsilcisi, müzeci, arkeolog ve Osmanlı aydını Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında yaptığı Kur’an Okuyan Kız tablosu 6.3 milyon sterline alıcı buldu.

Londra’daki Bonham müzayedesinde 26 Eylül’de gerçekleştirilen açık arttırmayla Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında yaptığı Kur’an Okuyan Kız tablosu 6.3 milyon sterline satıldı. Belirlenen satış fiyatından 10 katı fazla miktarla rekor fiyata satılan Kur’an Okuyan Kız tablosu Türkiye’nin en pahalı tablosu olurken, ünlü arkeolog ve ressamın ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu 5 milyon TL’ye ‘Yeşil Cami Önü’ tablosu ise 13 milyon 509 bin TL’ye satılmıştı. Yüzyıl Sanatı Başkanı Charles O’Brien, "Osman Hamdi Bey resimlerinin en iyilerinden birisiydi. İhalenin o kadar güçlü olmasına ve sanatçı için yeni bir dünya rekoru olmasına şaşırmadım" dedi.

Bonhams’ın "19. Yüzyıl Avrupa, Victoria Dönemi ve İngiliz Empresyonist Sanatı" müzayedesinde satılan eserde, rahledeki Kur’an-ı Kerim’in önünde diz çökmüş genç bir kadın resmediliyor.

Tuval üzerine yağlıboya olan 41,1X51 santimetre ebadındaki eserin, sanat tarihçileri tarafından Osman Hamdi Bey’in kendine özgü tarzının belirgin özelliklerini taşıdığı belirtiliyor. Genç kadının giysisinin detayları ve bulunduğu ortamın renkli ve İslami tasarımlarla dolu oluşu, ünlü ressamın "imzası" şeklinde nitelendiriliyor.

Osmanlı Devleti’nin son dönemi Türk resim sanatının başlangıç yıllarına rastgelen bir devirde yaşamış olan Osman Hamdi Bey resim alanında adından söz ettiren ender sanatçılardan biridir. Onun eşsiz bir sanatçı olması sadece resim alanına yapmış olduğu katkılardan dolayı değil çok yönlü bir sanatçı olmasından kaynaklıdır. Türk resmine figürlü kompozisyonu ve kadın figürünü getiren biri olarak Hamdi Bey’in portreleri Batılı anlamdaki Oryantalist anlayışına yeni bir bakış açısı getirir. Osmanlı kadınının Osman Hamdi’nin birçok resminin konusunu oluşturması, Osmanlı resminde bir yenilik olarak kabul edilir. Osman Hamdi’nin resimlerinde kadının günlük yaşamı işlenir.