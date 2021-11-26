Osman Kavala hakkında karar verildi!

Yargıtay'ın bozduğu 35 sanıklı Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da arasında bulunduğu 17 sanıklı Gezi ana davasının birleştirilmesinin ardından ikinci duruşma görüldü. Duruşmaya katılmayan davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın, oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi.





Birleştirilen 52 sanıklı davanın Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşma görüldü. Sanık ve avukat sayısının fazlalığı nedeniyle duruşma, 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nün büyük duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman'ın da arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada Almanya, Fransa, Belçika Danimarka, İsveç, İsviçre, Çekya, İtalya konsolosluk yetkilileri ile STK yetkilileri ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra da hazır bulundu. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ise duruşmaya katılmadı.

BAZI SANIKLAR SAVUNMASINI YAPTI

Duruşmada söz verilen sanıklarından Ayhan Güner, "Biz evimizde oturuyorduk. Polis bizi aradı 'Etiler Karakolu'na gelir misiniz' dediler. 'Bize yardımcı olun, koordinasyon sağlayın' dediler. Yolları açtık, insanları sakinleştirdik. Beşiktaş'ta bir tane insan ölmedi. Polisler boynumuza sarıldılar, teşekkür ettiler. Şimdi de buradayız. 10-20 gün boyunca emniyet ile irtibat halindeydik. Evimizin önündeki fotoğrafı koymuşlar. Şimdi de davalarımızı birleştirdiler, Osman Kavala'ya da yazık" diye konuştu. Güner'in avukatı ise "Çarşı'daki insanlara emniyet ortalığı sakinleştirdikleri gerekçesiyle plaket verdi. Emniyet müdürlerinin de bu dosyada olması lazım o zaman. Plaket vermişler" demesi salonda gülüşmelere neden oldu. Sanık Halil İbrahim Erol ise "Fazla konuşmaya gerek yok. Neden oraya gittiğimiz belli. Galatasaray taraftarıyla kavga etmeye gittik. Birden kendimizi olayların içinde bulduk. İlk bizi tutuklayan hakim, savcı içeride. Gözaltına alan polisler içeride. Osman Kavala ile ne ilgimiz var anlamadım" diye konuştu. Sanık Hüseyin Fidan da savunmasında, "Şu an üstüme atılı suçlamayı bilmediğim için nasıl savunma yapacağımı bilmiyorum" dedi. Duruşmada söz alan Sanık Cem Yakışkan'ın avukatı Ersan Şen, mahkemenin bozma kararına direnebileceğini belirterek "Çarşı Taraftar grubunun mensubu Cem Yakışkan yönünden dosyanın ayrılması talebimiz devam etmektedir. Cem Yakışkan'ın Taksim Gezi Dayanışması ve Osman Kavala ile hiçbir irtibatı bulunmamaktadır. Savunma yapabileceğimiz bir iddia yoktur. Sanığın neden bu dosyada olduğunu anlamlandırmamız mümkün değil. İddianameye baktığımızda terör örgütünden de suçlanıyor. Bu örgütün adı belli değil. Kendisi Beşiktaş taraftarı olduğunu ve Çarşı grubunun kurucusu olduğunu söylüyor. Burada spor ile ilgili bir dosya yürütmüyoruz" dedi.

KAVALA'NIN AVUKATI: "MASUMİYET KARİNESİ AÇIKÇA İHLAL EDİLDİ"

Osman Kavala'nın avukatlarından Deniz Aytöre müvekkilinin duruşmalara katılmama hakkını desteklediklerini, müvekkilinin masumiyet karinesinin açıkça ihlal edildiğini savundu.

17 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Üye hakimlerden biri ise Kavala'nın tahliye edilmesi yönünde muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, "sanığın savunmasının alınmış olması, delillerin toplanmış olması, dosya kapsamı, delil durumu, bu aşamadan sonra sanığın delil karartma durumunun olmaması, tutukluluğun bir tedbir oluşu, sanığın ölçülü olmayan tutukluluğunun devamı yönündeki çoğunluğun görüşüne katılmayarak sanığın adli kontrol tedbiri ile tahliyesi görüşü ve kanaatindeyim" dedi. Duruşma 17 Ocak 2022'ye ertelendi.

DHA