Osman Kaymak, koronavirüse yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun geçici olarak görevden alınmasının ardından Isparta Valisi olarak atandı. Şehirde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri devam ederken, eski vali Ömer Seymenoğlu’nun Covid-19 testinin pozitif çıkması ve evinde izole edilmesi gerekiyordu. Kentteki sürecin aksamaması adına geçici görevlendirme yapıldığı belirtildi. İşte, Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak hakkında merak edilen detaylar…

OSMAN KAYMAK KİMDİR?

1965 yılında Bayburt Merkez Sancaktepe köyünde dünyaya gelen Osman Kaymak, Sancaktepe Köyü İlkokulu, Bayburt Ortaokulu, Bakırköy Kocasinan Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladı. Buradan 1986 yılında mezun olan Osman Kaymak, bir yıl İstanbul Barosuna bağlı olarak İstanbul Adliyesinde avukatlık stajını tamamladı Kaymakamlık kursunu 1991 yılında başarı ile tamamladı ve Kütahya İlinde yeni kurulan Pazarlar İlçesine kurucu kaymakam olarak atandı.

İki yıl boyunca bu ilçenin kurulması ile ilgili çalışmaları başarı ile yürüttükten sonra mahrumiyet hizmeti yapmak için 1993 yılında Erzurum İli Narman İlçe Kaymakamlığına atandı. Sonrasında 1995 yılında Malatya İli Battalgazi İlçe Kaymakamlığında görevlendirildi.

1998 yılında Niğde Vali Yardımcılığına atanan Osman Kaymak, yüksek lisans eğitimini 2000 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında, Büyükşehir İlçe Yönetim Sorunları, Battalgazi İlçesi Örnek Olayı konulu tez çalışması ile tamamladı.

Gölcük depreminin ardından deprem yaralarını sarmak amacıyla oluşturulan Kocaeli Valiliği Kriz Merkezi’nde 6 ay süreyle geçici görevlerde bulundu.

Osman Kaymak, İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından açılan Hizmet içi Eğitim kurslarına katılarak Afet Sonrası Acil Yardım ve Koordinasyon konularında; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından açılan Vali Yardımcıları Oryantasyon Seminerlerine katılarak sertifika aldı.

Battalgazi Kaymakamlığı görevi sırasında Malatya Valisinden, Afyon Deprem Bölgesi geçici görevinden dolayı Afyon Valisinden, Kocaeli Deprem Bölgesindeki geçici görevinden dolayı Kocaeli Valisinden ve Niğde Vali Yardımcısı olarak da Niğde Valisinden ve Suluova Kaymakamı olarak Amasya Valileri Hüseyin Poroy ve Erhan Tanju'dan Takdirname alarak ödüllendirildi.

OSMAN KAYMAK’IN ÖNCEKİ GÖREVLERİ

2003 yılında Suluova İlçe Kaymakamlığına,

2006 yılında Elmadağ Kaymakamlığına,

2008 yılında Eyüp Kaymakamlığına,

2013 yılında İzmit Kaymakamlığına,

2014 yılında Tunceli Valiliğine Vali olarak ,

2017 yılında Samsun Valiliğine Vali olarak atanan Osman Kaymak orta derecede İngilizce biliyor.

Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak evli ve 3 çocuk babasıdır.