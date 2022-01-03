Osman Pazarlama filminin konusu da bir hayli ilginç… Sevdiği kızın babasına kendisini ispat etmeye çalışan Osman, yeni ürünler tasarlamaya başlıyor. Ancak bu ürünleri yatırımcının dikkatini çekmeyince, Osman da zenginlik hayallerinin peşini bırakmıyor. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çekimleri tamamlanan Osman Pazarlama filmi, her izlendiğinde güldürmeye devam ediyor…

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 yılında İstanbul’un farklı ilçe, semt ve mekânlarında çekimleri başlayan komedi filmi Pazarlama, 19 Şubat 2016’da vizyona girdi.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMDİR?

Selim Akgül (Erkan)

Şahan Gökbakar (Osman Şaşmaz)

Yurtşen Fidan (Methiye)

Esra Balıkçı (Serap)

Tahsin Tonkuş (Saffet)

Liberat Niyoyandika (Embamba)

Gizem İnceoğlu (Sunucu)

Ayrıca Osman Pazarlama filminin oyuncu kadrosu arasında Tahsin Yıldırım (Rıza), Feriştah Senem Yıldırım (Songül), Şükran Çağman (Adile), Okan Kurt (Kendisi) ve Demet Akalın (Kendisi) da yer aldı.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar’ın oturduğu ve Şahan Gökbakar’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı Osman Pazarlama filmi, Çamaşırhane Film tarafından çekildi. Gérard Simon’un görüntü yönetmenliğini yaptığı Osman Pazarlama, vizyonda kaldığı süre boyunca 1 milyon 983 bin 777 kişi tarafından sinema salonlarında izlendi.

22 milyon 736 bin 60 Türk lirası hasılat elde ederek önemli bir başarıya imza atan Osman Pazarlama filminde, Osman Şaşmaz’ın komik hikayeleri işleniyor. Sevdiği kızın babasına kendisini ispat etmeye çalışan Osman, türlü maceralara atılarak, komik ve yeni ürünler tasarlıyor. Fakat bu ürünler yatırımcıların dikkatini çekmiyor. Osman da zenginlik hayallerinin peşinden gitmeye devam ediyor.