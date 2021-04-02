Osman Şahin, ABD’de bir dergiye kapak oldu

Stars Illustrated dergisinin nisan-mayıs sayısının Anadolu dosyasında Türkiye’den sanatçılarla yapılan röportajlar yer aldı. "Kibar Feyzo", "Derman" ve "Kurbağalar" gibi unutulmaz eserleri Türk sinemasına uyarlanan, Yeşilçam’ın en sevdiği öykücülerden Osman Şahin, derginin bahar sayısında kapak oldu. Dergi, 50. sanat yılını kutlayan Şahin ile 8 sayfalık bir röportaj yayımladı ve kapağında Şahin’den "Modern zamanların büyük yazarlarından, Edebiyat’ın Hazinesi" ifadesiyle bahsetti. Dergide Şahin’in kendisi gibi yazar olan, ABD’de yaşayan ve Latin Amerika üzerine kitapları ve çalışmaları olan kızı Buket Şahin’e de yer verildi. Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir yazının da yayımlandığı dergide, Türkiye’den ayrıca besteci ve piyanist Anjelika Akbar, yazar Nermin Bezmen, akordeon sanatçısı Esra Ovalı ve sanatçı Ajda Pekkan da yer aldı.

AA