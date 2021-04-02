Kültür & Sanat Osman Şahin, ABD’de bir dergiye kapak oldu

Osman Şahin, ABD’de bir dergiye kapak oldu

Kültür & Sanat

Osman Şahin, ABD’de bir dergiye kapak oldu

ABD’de bir kültür sanat dergisi, kapağında, eserleri Türk sinemasına en fazla uyarlanan yazarlardan olan ve 50. sanat yılını kutlayan Osman Şahin’e yer verdi.

02 Nisan 2021, Cuma 18:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Stars Illustrated dergisinin nisan-mayıs sayısının Anadolu dosyasında Türkiye’den sanatçılarla yapılan röportajlar yer aldı. "Kibar Feyzo", "Derman" ve "Kurbağalar" gibi unutulmaz eserleri Türk sinemasına uyarlanan, Yeşilçam’ın en sevdiği öykücülerden Osman Şahin, derginin bahar sayısında kapak oldu. Dergi, 50. sanat yılını kutlayan Şahin ile 8 sayfalık bir röportaj yayımladı ve kapağında Şahin’den "Modern zamanların büyük yazarlarından, Edebiyat’ın Hazinesi" ifadesiyle bahsetti. Dergide Şahin’in kendisi gibi yazar olan, ABD’de yaşayan ve Latin Amerika üzerine kitapları ve çalışmaları olan kızı Buket Şahin’e de yer verildi. Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir yazının da yayımlandığı dergide, Türkiye’den ayrıca besteci ve piyanist Anjelika Akbar, yazar Nermin Bezmen, akordeon sanatçısı Esra Ovalı ve sanatçı Ajda Pekkan da yer aldı.

AA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Dubai’de aşı turizmi yok, belki yakında olur
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Amerikan rüyasına atılmış en zarif tokat
Gözde Hatunoğlu
Burak Akkul
Floransa... Hep aklımda
Burak Akkul
Şule Özdemir
Ece Dağıstan ve Fazıl Say evli ama 2 ayrı evde oturuyorlar. Yani?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
La Jetée: Hatıralara Esir Olmak
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeni Sherlock Holmes'te neler olacak?