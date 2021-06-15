Türkiye Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

Türkiye

Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

Bilecik İli Osmaneli Belediye Başkanlığı 10 memur alımı yapacak

15 Haziran 2021, Salı 17:04 Son Güncelleme:
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Bilecik ili  Osmaneli  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde 657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadroya  açıktan  atama  yoluyla  memur alınacaktır.

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