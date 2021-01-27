Osmaneli Milli Emlak Şefliğinin duyuruna göre sağlık evi binası ve arsası ihale ile satılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç tarihine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya Teminat mektubunu (Banka teyit yazısı ile birlikte ) Nüfus cüzdanı örneği veya onaylı nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesinin Tüzel Kişilerde ise 2021 yılında alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları ve bu belgeleri oluşturulacak komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.



