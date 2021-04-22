Türkiye Osmangazi Belediyesi ilk defa atanmak üzere 15 memur ve zabıta memuru alıyor

Osmangazi Belediyesi ilk defa atanmak üzere 15 memur ve zabıta memuru alıyor

Türkiye

Osmangazi Belediyesi ilk defa atanmak üzere 15 memur ve zabıta memuru alıyor

Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 15 memur ve zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 14 Haziran 2021 olarak açıklandı.

22 Nisan 2021, Perşembe 16:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 15 memur ve zabıta memuru alımı yapacak. Bursa İli Osmangazi Belediye Başkanlığı'ndan, "Bursa - Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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